"Manger bien à la cantine, c'est possible" : un concours oppose des chefs cuisiniers de collèges alsaciens

Ils ont eu deux heures pour préparer un dessert à base de fraises d'Alsace. Sept chefs de restauration scolaire ont participé ce mercredi à la finale du concours "décroche ton étoile" . Un concours organisé depuis trois ans par la Collectivité européenne d'Alsace pour promouvoir le travail des chefs de ses collèges explique Nicolas Stamm, chef doublement étoilé et parrain de cette compétition : "Y a beaucoup de collèges où on fait la cuisine comme à la maison, avec des producteurs locaux, des produits frais et avec des menus très variés. Je ne dis pas que tout est rose et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais une bonne cantine c'est possible."

Les équipes ont du créer un dessert à base de fraises d'Alsace © Radio France - Emilie Pou

"Quand je mange maintenant c'est bon"

Nouveauté cette année : la participation, dans chaque équipe, de collégiens. C'est le cas d'Olympe, 11 ans, du collège de Seppois-le-Bas : "j'ai vu la différence quand je suis passée du primaire au collège, maintenant c'est bon. D'ailleurs je fais saliver mes petites sœurs quand je leur raconte ce que je mange". Une satisfaction pour la cheffe du restaurant scolaire de ce collège, Catherine Péter : "je leur fais des plats colorés, avec beaucoup de choix et je le vois : à la fin il y a très peu de déchets : les plateaux sont souvent vides".

Le gagnant est le collège Gustave Doré de Hochfelden : il a empoché 15.000 euros pour équiper la cuisine du collège. Le deuxième est le collège Léonard de Vinci de Marmoutier : il repart avec 5.000 euros. Enfin le collège de Seppois-le-Bas est arrivé troisième et a gagné 1.000 euros.