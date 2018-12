Mobilisation pour une enseignante du lycée Le Castel à Dijon

Dijon, France

Le 11 décembre dernier, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron pour les "gilets jaunes", Sophie Carrouge, professeure de français et de cinéma au lycée Le Castel à Dijon prend sa plus belle plume et publie une tribune sur le site Dijoncter. Deux mots ont mis en colère l'enseignante : immigration et identité :" je suis aussi militante au sein du collectif lycée d'accueil international Le Castel, au quotidien, je sais ce que ce mot signifie. Ce mot identité aura des conséquences sur la vie des élèves étrangers. Cela m'a vraiment mise très en colère", conclut Sophie Carrouge.

Sophie Carrouge professeure de français et de cinéma au lycée Le Castel à Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Enseignante depuis 30 ans notamment sur l'Académie de Créteil, ce n'est pas la première fois que Sophie Carrouge publie et signe des tribunes sous son nom, mais c'est la première fois qu'elle est convoquée par sa hiérarchie pour s'expliquer. Christine Mehdaoui, une collègue syndiquée au lycée Le Castel parle d'atteinte à la liberté d'expression: "il faut voir ce texte comme un pamphlet dans l'esprit libertaire de Voltaire, un texte qui n'a rien de délictueux."

Dans cette tribune publiée le 11 décembre, Sophie Carrouge compare "Emmanuel Macron au grand chef qui parle pour apaiser le ressentiment de millions d'indiens." Elle conclut en écrivant "Emmanuel Macron est terne, Emmanuel Macron est vieux. Emmanuel Macron n'est pas un président."

Pour son entretien à la Direction des Ressources Humaines, Sophie Carrouge est accompagnée de représentants syndicaux © Radio France - Stéphane Parry

Certains pourront lui reprocher d'avoir manquer à son devoir de réserve. Elle s'en défend : " le droit de réserve en tant qu'enseignant est sujet à interprétation. Ce n'est pas comme à la _Police nationale_. A chaque fois que nous nous exprimons, c'est en notre qualité d'enseignant dans notre lycée." Des propos corroborés par Christine Mehdaoui: "le devoir de réserve, c'est par rapport à l'institution. Là, il est question de l'intervention d'Emmanuel Macron. Sophie Carrouge s'exprime en tant que citoyenne. Elle n'intervient pas dans le lycée et pas avec des élèves."

A son arrivée au rectorat, l'enseignante a été applaudie par les manifestants © Radio France - Stéphane Parry

