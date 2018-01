Avignon, France

Force Ouvrière (lycées et collèges), CGT éduc'action, Sud Éducation, SNES, syndicats du second degré de l'enseignement et l'UNEF dénoncent la remise en cause du BAC "national et anonymisé" et l'instauration d'une sélection à l'entrée de l'université.

Une réforme discriminatoire !

La mise en place de le "lycée allégé" sera synonyme de suppression de 25.000 emplois dans les lycées d'ici deux ans. Des mesures dictées par un souci budgétaire et non pas pédagogique.

Le Secrétaire départemental du SNES Philippe Breugnier :

Secrétaire départemental de la CGT educ'action 84, Denis Blanc dénonce les atteintes que tout cela va porter au statut des enseignants :

Selon la co-secrétaire départementale de Sud Éducation Carine Rizzo, la sélection à l'entrée de l'université se fera en fonction de l'origine géographique des lycéens :

Marie Antoinette MOSCA est la secrétaire départementale de SN-FO-LP