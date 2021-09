Une centaine d'enseignants défilaient jeudi matin à Avignon pour demander une revalorisation de leurs salaires et des créations de postes. Les syndicats CGT, FO, FSU et Sud évoquent une rentrée compliquée en raison des classes surchargées en Vaucluse.

Manifestation d'enseignants pour augmenter les salaires et le nombre de postes

Les enseignants sont en grève jeudi 23 septembre. Premier mouvement de mobilisation depuis la rentrée avec un peu plus d'une centaine de manifestants rue de la République à Avignon ce jeudi. Une délégation a été reçue par le directeur de l'Éducation Nationale en Vaucluse. Les syndicats CGT, FO, FSU et Sud dénoncent les suppressions de postes et réclament un plan d’urgence. Les syndicats dénoncent le manque d'enseignants en Vaucluse, des classes primaires jusqu'au professeur de philosophie en lycée.

35 élèves par classe en lycée à Avignon

Salima défile dans la rue à Avignon car cette professeure en science économique et sociale en lycée à Avignon s'oppose aux classes surchargées : "avec 35 élèves par classes, voire plus, c'est très difficile pour accompagner tous les élèves dès la rentrée. Ces conditions sont aggravées par la réforme du bac. C'est pour ça aussi que nous sommes dans la rue".

Salima explique que désormais les élèves doivent suivre un enseignement de spécialité, jusqu'à 12 heures par semaine, mais "les élèves viennent de toutes les classes du lycée. Il est alors encore plus difficile de suivre les élèves et de connaître les équipes pédagogiques. Nous ne pouvons pas tenir de conseils de classes avec tous les enseignants car il faudrait alors réunir 60 profs pour une classe".

Recruter des enseignants dès la maternelle

Raphaël est enseignant en classe maternelle à Avignon. Il a rejoint le cortège pour demander moins d'élèves dans les classes et une hausse de salaire pour attirer de nouveaux professeurs. Il a compté "28 ou 29 élèves dans les petites classes de maternelle. Le début d'année est très compliqué pour les élèves et les enseignants, surtout que des accompagnants d'élèves en situation de handicap sont absents. Pour faire du bon travail dès la rentrée en maternelle, il faut 25 élèves maximum, pas 30. Je ne vois pas d'autres solutions que de recruter davantage d'enseignants. Je défile aussi pour une revalorisation des salaires. C'est un point important dans le choix de la carrière d'enseignants. Pour avoir des gens compétents, il faut les payer".