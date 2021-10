Près d'un millier de parents et d'élèves de la Bressola ont défilé ce samedi midi, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Ils défendent le réseau d'écoles catalanes, et expriment leur peur de voir leurs enfants perdre l'éducation du catalan.

Manifestation de parents et d'élèves de la Bressola : "On a peur d'oublier la langue"

Parents et élèves de la Bressola ont rempli la place Catalogne ce samedi midi, pour défendre le projet de collège-lycée du réseau d'écoles catalane. Ils étaient près d'un millier à se réunir après que la mairie a exercé son droit de préemption pour le couvent Sainte-Claire, dans le quartier du bas Vernet.

"Avui i demà, liceu a Perpinyà", aujourd'hui, et demain, un lycée à Perpignan, slogan omniprésent dans la manifestation. Ce projet de coollège-lycée, à Perpignan, tous y tenaient beaucoup. Anne et Clémentine ont fait leur rentrée dans un lycée publique cette année, avec seulement deus heures de catalan par semaine : "On ne peut plus travailler le catalan comme avant, ça nous fait de la peine. Et on a peur de perdre la langue", avouent-elles.

"C'est une famille, l'enseignement devient plus simple est plus amusant" - Maxime, élève de sixième à la Bressola

Un cortège entier qui défend toute la culture catalane. Les enfants de Charlotte ne sont qu'en primaire, mais elle veut qu'ils continuent d'aller à la Bressola, jusqu'au lycée. Une tradition qui coule dans les veines de sa famille : "Je fais partie de la génération où les grands-parents ont arrêté de parler le catalan, au vu de leur histoire." Alors quand les grands-parents de Charlotte ont appris que ses enfants allaient à la Bressola, "ils ont été les plus heureux de voir qu'on arrivait à passer aux générations suivantes nos racines", reconnait-elle.

En tête de cortège, Maxime, qui vient de rentrer en sixième au collège du Soler. Impensable pour lui de quitter la Bressola à la fin de la troisième : "C'est une famille. On est vraiment tous regroupés, l'enseignement devient plus simple et plus amusant."

Louis Aliot s'adresse aux parents d'élèves

Des manifestants en colère contre la Ville. Le maire, lui, s'est adressé aux parents et aux élèves dans une lettre. Il rappelle que la Ville soutient financièrement la Bressola et propose de travailler à trouver un autre lieu, plus adapté pour accueillir le lycée.