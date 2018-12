Manifestation des lycéens à Laval : "l'État pompe tout notre pognon"

Laval, France

Succès mitigé pour le "Mardi Noir" promit par les lycéens à l'appel du syndicat de l'UNL-SD 53. Une centaine de lycéens ont manifesté dans le centre-ville de Laval ce mardi, en effectuant des allers retours entre la place du Jet d'eau et le lycée Douanier Rousseau. Les élèves ont répété leurs inquiétudes face à la prochaine réforme du baccalauréat et la plateforme Parcoursup. Et quand on leur demande d'expliquer leurs revendications, le discours se rapproche de celui des Gilets Jaunes.

"L'État pompe tout le pognon des lycéens. Même dans les entrées aux universités on paie on paie" estime Mathias du lycée Réaumur

"Le Président de la République n'a pas parlé de nous" Olivier élève du lycée Raoul Vadepied à Évron

En milieu de matinée, les lycéens se sont agenouillés symboliquement sur le pont Aristide Briand, les mains sur la tête, en référence à leurs camarades de Mantes-la-Jolie arrêtés la semaine dernière par la police. Une image qui n'avait pas manqué de choquer jusqu'au ministère de l'Éducation nationale.