Montbéliard : un lycéen blessé lors d'affrontements avec les forces de l'ordre

Montbéliard, France

Près de 200 lycéens se sont rassemblés ce vendredi matin devant le lycée Germaine Tillion à Montbéliard. Ils dénoncent toujours la réforme du lycée.

Ils se sont ensuite déplacés vers le centre-ville sur le parvis de la gare, où ils avaient déjà manifesté la veille. La police est intervenue. Selon des témoins, ils auraient faut usage de gaz lacrymogène à la suite de jets de pierres des manifestants. Les pompiers sont aussi sur place.

Un blessé parmi les lycéen

Rue Cuvier vers 10h, un lycéen de 16 ans a été blessé à la tête lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Souffrant d'une plaie, il a été transporté conscient vers l'hôpital de Trévenans. Par ailleurs, le restaurant le Scorpio au centre ville a vu sa terrasse et ses décorations saccagées par de jeunes manifestants.

Le centre-ville bloqué

Les bus de la CTPM ne desservent plus le centre-ville. Le quartier de la gare et des alliés est bloqué. La ligne de la gare TGV se termine à PSA Portière Ouest. Les arrêts Lycée Armand Peugeot et Donzelot ne sont plus desservis. Le lycée Armand Peugeot, lui, est fermé toute la journée après une tentative d'intrusion de manifestants ce jeudi après-midi.

A Belfort, les lycéens sont aussi mobilisés, dans le calme. Ils sont une centaine selon la police. Après un arrêt place de la République devant la préfecture, le cortège s'est dirigé à pied vers le lycée Follereau.