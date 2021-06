Manifestation des parents d'élèves de la FCPE ce samedi devant l'inspection académique à Saint-Lô

Les parents d'élèves étaient peu nombreux ce samedi à avoir répondu à l'appel de la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) des écoles publiques de la Manche. Elle réclame des moyens supplémentaires, pas suffisants en ces temps de pandémie. Quelques uns seulement s'étaient déplacés pour manifester devant l'inspection académique à Saint-Lô. La mobilisation serait plus facile localement selon la FCPE. Et puis ce samedi avait lieu des manifestations contre le racisme et les idées d’extrême droite qui elles aussi ont mobilisé.

Ils dénoncent en pleine crise sanitaire : des suppressions de postes dans le primaire, la baisse du nombres d'heures d'enseignement dans le secondaire ou encore l'absence d'accompagnants auprès des élèves en situation de handicap.

Quand on a entendu qu'il y avait 45 fermetures de classes mais on s'est dit ce n'est pas possible ! En période de crise on a le problème de la distanciation physique entre élèves alors comment va-t-on faire à la rentrée sur le temps de classe mais aussi à la cantine et à la garderie. On nous parle de baisse démographique mais il faut profiter du "quoi qu'il en coûte" pour proposer des conditions d'accueil favorables aux enfants l'année prochaine. Pourquoi on a pas un budget qui permet plus de moyens dans l'éducation nationale. On a de nombreux établissements dans la Manche où quand il y a un professeur d'absent il n'est pas remplacé pendant 3 mois. Ce n'est pas tolérable. On a la forte impression que la directrice de l’inspection académique de la Manche, nous écoute, par visioconférence, mais ne nous entend pas.