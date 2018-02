Quimper, France

Environ 120 personnes se sont rassemblées à Quimper. Notamment des élèves. Venues en car, ou par leurs propres moyens. Des parents d'élèves, des profs ou des élus. Tous pour redire ce qu'ils expliquent à chaque manif et à chaque réunion : ils veulent que le département s'engage dans le projet d'un 2e collège public sur la ville de Landerneau. Celui de Mescoat est saturé, et les élèves des communes toutes proches de Landerneau sont désormais orientés vers d'autres établissements.

"Ne votez pas la sectorisation"

Lénaic Blandin, porte parole du collectif pour un second collège s'est exprimé au cours de l'assemblée : "Respectez une décision politique (le vote de 2009 qui validait le deuxième collège). Ne votez pas la sectorisation !"

Le maire de Pencran très remonté

Un élu parmi l'assemblée devrait être un peu plus remonté que les autres : le maire de Pencran, Jean Crenn qui n'a toujours pas digéré un certain couac. Un courrier reçu en mairie de Pencran expliquant le pourquoi de la nouvelle sectorisation. Courrier adressé à "Madame" le maire alors que M. Crenn est élu depuis 2008. Oups. Une copie du courrier étant adressée aux conseillers départementaux de Lesneven en lieu et place de ceux de Landerneau. Re-couac, re-oups, qui fait mauvais genre et que l'élu pencrannais estime représentatif du "mépris affiché pour les élus locaux".