Manifestation lundi contre une menace de fermeture de classe à Milhaud

L'association de parents d'élèves FCPE de Milhaud, dans le Gard, organise ce lundi un mouvement de protestation. "Comme beaucoup de villages du Gard, notre école Maternelle Saint Exupéry a appris lundi dernier la volonté du directeur Académique des Services de l'éducation Nationale (DASEN) de fermer une classe pour la rentrée 2022/2023", indiquent-ils. Une manifestation est prévue ce lundi 14 février à 16h00 devant l'école maternelle. Le cortège de parents se dirigera ensuite vers l'école primaire Jean de la Fontaine au centre du village.

"L'équipe enseignante et les parents d'élèves refusent de voir se dégrader les conditions d'accueil et d'enseignement d'une génération déjà très largement touchée par les conditions sanitaires de ces deux dernière années. La fermeture d'une classe engendrerait automatiquement des classes en surnombre", écrivent-ils dans un communiqué, avant de poursuivre : "Le village se rénove et se développe, attirant de nouvelles familles chaque année. De nombreux logements sont actuellement en construction et seront livrés prochainement, augmentant les effectifs d'enfants à accueillir à partir de l'année prochaine".

Une pétition est en ligne. Elle a recueilli 62 signatures à ce jour.

Une autre action est prévue ce lundi, cette fois à Nîmes, à l'école de la Placette. Une grève est annoncée, avec une école entièrement fermée.