Manifestations des enseignants dans la Manche

Du premier degré aux collèges et aux lycées...Des enseignants en colère ont manifesté ce mercredi à Saint-Lô pour dénoncer les suppressions de postes à la rentrée prochaine, les conditions de travail et demander plus de moyens.

Avant la manifestation à Saint-Lô ce mercredi midi ils étaient une trentaine rassemblé devant la Cité de la Mer à Cherbourg comme Sandrine, professeur de Lettres/Histoire au lycée Tocqueville de Cherbourg-en Cotentin et selon elle en ces temps de crise sanitaire il faut se "reconnecter" aux élèves : "aujourd'hui les élèves sont à distanciel, une semaine sur deux et nous on réclame que les élèves soient dans les écoles dans les lycées avec des groupes réduits toute la semaine. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens face au numérique et il y a de moins en mois d 'accompagnement et un écran ce n'est pas la solution pour leur avenir. "

Le lycée Tocqueville de Cherbourg-en-Cotentin, 1200 élèves, va perdre 4 postes à la rentrée dont 2 postes d'infirmières "les infirmières ne traitent pas que les problèmes de COVID, elles s'occupent des élèves avec handicap et gère ce qui ne va pas à la maison entre les élèves et leur famille. Sans elles on en sait pas comment ça va se passer" ajoute cette secrétaire.