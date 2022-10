Manque d'AESH : "On laisse des élèves au bord du chemin", dénonce une enseignante

Chaque rentrée scolaire, c'est la même question que se pose les parents d'enfants en situation de handicap : pourront-ils être accompagnés pour apprendre dans de bonnes conditions, avec une AESH ? Des centaines de familles sont en attente d'un accompagnant pour leur enfant handicapé en Haute-Garonne. Pour le rectorat de Toulouse, il en faudrait 350 de plus cette année.

Des enseignants manifestent ce jeudi matin devant le collège Michelet, quartier Saint-Aubin à Toulouse pour dénoncer ce manque d'AESH. Avant de retrouver ses confrères et consœurs, Cécile Esquerré-Montagnini, professeure d'histoire-géographie à ce collège est passée par le studio de France bleu Occitanie pour expliquer ce que ces enseignants revendiquent.

Depuis un mois, 15 élèves ne sont pas accompagnés, la semaine dernière le collège a dû en renvoyer chez eux, parce qu'on ne peut pas les accueillir.

"On est obligés de faire des choix, regrette-elle. Soit on s'occupe des élèves en situation de handicap non accompagnés, et on doit laisser les autres de côté. Soit on ne s'occupe pas d'eux et leur scolarité ne leur apporte rien. On laisse des élèves au bord du chemin et pour nous, c'est un crève-cœur."

Alors résultat, Cécile Esquerré-Montagnini, se sent désarmée : "J'essaie de faire au mieux comme tous mes collèges, mais je fais mal, parce que je ne peux pas tout faire."

"L'inclusion, c'est une grande cause nationale, mais on n'y met pas les moyens", dénonce la professeure d'histoire-géographie.

Le problème, c'est que l'Education nationale n'arrive pas à recruter ces professionnels, mais "on a qu'à les payer correctement", répond l'enseignante. "Un AESH à temps plein c'est 700 et quelques euros par mois. On ne vit pas avec ce salaire !"