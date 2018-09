L'école privée Saint-Louis de Tourlaville est particulièrement concernée. Ici sept enfants ont besoin de quatre AVS ( les assistants de vie scolaire ). Mais lors de la pré-rentrée, le directeur a appris qu'il ne pourrait pas embaucher ou réembaucher le personnel prévu en juillet

Actuellement 3 AVS travaillent dans l'école, mais un contrat va se finir en novembre. Il n'y aura donc plus que deux AVS, moitié moins que les besoins reconnus.

Il n'y a pas de budget suffisant répond l'inspection d'académie.

Les parents d'élèves, les enseignants se retrouvent dans un quotidien très compliqué à gérer. Depuis 18 ans qu'il est directeur, Xavier Bresson ne se souvient pas d'avoir connu une rentrée aussi difficile au niveau de l'accompagnement des élèves porteurs de handicap

"Actuellement on a deux enfants qui ont besoin d'une AVS individualisée, et je ne peux donner cette aide qu'à un enfant à plein temps. Nous avons aussi 5 autres enfants qui ont des besoins, et il y a une seule AVS pour tous. C'est intenable. On a essayé de s'organiser entre collègues, mais ce n'est pas satisfaisant. Dans ma classe par exemple je n'ai pas d'AVS du tout pour deux enfants dont les besoins sont reconnus. Ce qui est décourageant c'est de se dire qu'en 2018 on peut avoir une rentrée pareille alors qu'on nous parle sans cesse de l'école inclusive, que tout le monde doit faire l'effort, que les enseignants doivent être plus sensibles, se former. OK ! Mais les enseignants seuls on ne fera pas tout. Il faut des moyens" Xavier Bresson directeur de l'école Saint-Louis à Tourlaville