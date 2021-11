Manque d'effectifs ou économie ? La ville de Limoges veut fermer l'une de ses écoles maternelles

"Fermer cette école qui n'accueille que 50 élèves va permettre d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions" C'est la principale raison invoquée par le premier adjoint au maire de Limoges Vincent Jalby pour expliquer la volonté de la ville de fermer l'école maternelle Jean-Marie-Amédée Paroutaud située rue Sainte Claire à Limoges. Et il précise que faire des économies n'est pas la principale raison même s'il reconnait que ce qui ne sera pas dépenser pour l'entretien de cette école sera réinvesti dans d'autres établissements en particulier la réalisation de cantines scolaires.

Limoges a perdu 200 élèves cette année dans ses écoles

La question des effectifs en baisse est aussi à prendre en compte "Lors de la dernière rentrée on a eu une baisse d'effectifs de 200 élèves et on sait que les projections pour les prochaines années vont encore aller dans ce sens" ajoute Vincent Jalby qui précise que l'école maternelle Paroutaud voit aussi son nombre d'élèves chuter. "C'est une toute petite école sans cantine alors qu'on a des groupes scolaires comme Condorcet-Roussillon entièrement rénovés et sans perturbateurs endocriniens où les enfants pourront être accueillis dans de bien meilleures conditions" souligne encore le premier adjoint en charge de la politique éducative. Et Vincent Jalby ajoute "Depuis 7 ans la ville de Limoges investit énormément dans la rénovation des écoles et forcément cela entraine une réorganisation".

Le SNUIPP-FSU déplore un choix politique de rentabilité

Pour le syndicat SNUIPP-FSU, cette menace de fermeture n'est pas réellement une surprise mais il n'empêche que c'est une mauvaise nouvelle car c'est une école de proximité qui est vouée à disparaître et pas seulement. "C'est extrêmement dommage que ce soient les écoles maternelles conçues en tant que telles, avec des structures adaptées qui soient visées et cela au détriment du bien être des enfants" déplore la co-secrétaire du syndicat en Haute-Vienne Marie-Mélanie Dumas. Pour elle la mairie ne raisonne qu'en terme de rentabilité.

Pour l'instant la fermeture de l'école maternelle n'est pas décidée, les élus devront se prononcer lors du prochain conseil municipal.