Manque d'enseignants en Sarthe : "La situation est catastrophique", alerte le syndicat SNES

Seuls 83% des postes d'enseignants sont pourvus pour la prochaine rentrée scolaire dans les collèges et les lycées. En Sarthe, le SNES, principal syndicat d'enseignants dénonce une situation "inédite", préjudiciable aux élèves, surtout dans les filières professionnelles et technologiques.

En Sarthe, l'enseignement technique et professionnel est le plus touché par le manque de professeurs. (Photo d'illustration)

Y-aura-t-il assez d'enseignants à la prochaine rentrée scolaire ? Plus de 4.000 places restent vacantes après les concours de recrutement organisés au mois de juin 2022. Faute de candidats en nombre suffisant, le taux de postes pourvus dans les collèges et les lycées est de 83% contre 94% l'an dernier, selon les chiffres du Ministère de l'Education Nationale. Certes le phénomène n'est pas nouveau. Mais il est particulièrement élevé cette année. Et même inédit. En Sarthe, le SNES, principal syndicat d’enseignants s’en inquiète. « Nous l’annoncions depuis des années. Nous y sommes », constate Laurent Blancs, son co-secrétaire. « De mémoire de syndicaliste, je n’ai jamais vu ça. La situation est catastrophique », estime-t-il.



Les lycées techniques et professionnels sont les plus touchés

Selon le syndicat, le manque d’enseignants pour la rentrée de septembre 2022 est particulièrement élevé dans les lycées techniques et professionnels sarthois. « Par exemple en économie et gestion : quarante postes ne sont pas pourvus. En lettres et en histoire-géographie, il manque trente enseignants. Je ne parle même pas de l'allemand ou des lettres classiques », détaille Laurent Blancs, co-secrétaire du SNES. « Des lycées comme Le Mans Sud ou Touchard, le lycée de La Ferté-Bernard n'auront peut-être pas d'enseignant dans ces disciplines ou en auront 10%. Cela signifie que des élèves vont se retrouver sans enseignant », prévient-il. « Nous assistons à l'effondrement de l'Education nationale, dans l'indifférence quasi générale », tranche le syndicaliste.



Le recrutement d'enseignants contractuels

Alors que la période des vacances scolaire est entamée, l’Education Nationale procède au recrutement d’enseignants contractuels. « L'Académie de Versailles a organisé un ‘’job-dating’’. A Besançon, ils font un ‘’job-tour’’», rapporte Laurent Blancs, co-secrétaire du SNES en Sarthe. « Concrètement, on prend n'importe qui, on lui demande s'il a un bac ou un bac +2. Et on fait signer ces personnes. Ce ne sont pas des enseignants. Ce sont des bouche-trous », déplore-t-il. « Cela pose problème pour les élèves bien sûr mais aussi pour ces futurs collègues qui sont laissés dans des classes sans formation », relève le responsable syndical, lui-même professeur d’histoire-géographie au lycée Montesquieu du Mans.



Les chefs d'établissement sarthois moins inquiets

Joint par France Bleu Maine, le Syndicat des personnels de direction de l’Education Nationale (SPDEN) est moins alarmiste. « Les chefs d’établissements sont conscients de ce contexte », rapporte Marie-Gabrielle Douyère sa nouvelle secrétaire en Sarthe. « C’est pour eux un point d’attention. D’un point de vue opérationnel, le calendrier des nominations suit son cours habituel. Nous sommes dans les délais ordinaires », ajoute celle qui est aussi principale du collège Le Marin, à Allonnes.