Manque d'enseignants : les parents d'élèves de Villejuif occupent les 31 écoles et collèges de la commune

Soutenus par la municipalité et les syndicats enseignants, les parents d'élèves de Villejuif ont occupé ce vendredi matin les 26 écoles et les 5 collèges de la commune pour protester contre la fermeture de 10 classes à la rentrée prochaine et protester contre le non-remplacement des enseignants.

"Il y a plus d'une centaine d'enfants en plus qui sera scolarisé à la rentrée prochaine. Pour nous c'est l'incompréhension totale". Pour Aurélien Azan, président de l'association des parents d'élèves de l'école George Sand à Villejuif (Val-de-Marne) la fermeture de 10 classes envisagée pour la rentrée prochaine ne passe toujours pas. Comme beaucoup d'autres, il a occupé ce vendredi matin l'école de ses enfants entre 8h30 et 9h30 pour protester contre un risque de "classes surchargées" en septembre prochain. Avec le soutien de la municipalité et des syndicats enseignants, les parents d'élèves étaient présents dans les 31 établissements scolaires de la commune (26 écoles et 5 collèges).

C'est une aberration, on est en train de sacrifier ces enfants

D'autant que la situation pour les élèves semble déjà particulièrement compliquée. A cause du non-remplacement des enseignants, "_à Villejuif on compte plus de 1000 jours où les enfants n'ont pas eu école_, poursuit Aurélien Azan, encore aujourd'hui à l'école maternelle de mes enfants il y a un enseignant qui n'est pas remplacé et c'est comme ça tous les jours, dans toutes les écoles de la ville. C'est une aberration, on est en train de sacrifier ces enfants".

"On ira jusqu'au ministère s'il le faut"

Les parents d'élèves dénoncent également un "manque cruel d'AESH" (Accompagnant des élèves en situation de handicap) chiffré par Aurélien Azan à "une trentaine" sur la ville, "ce qui est vraiment inacceptable pour ces enfants qui ont des besoins particuliers dans leur parcours éducatif". Elus, syndicats et parents d'élèves ne comptent pas baisser les bras au retour des vacances, avec l'organisation prévue d'une Nuit des écoles. "On ira jusqu'au ministère s'il le faut, pour défendre cette école publique à laquelle nous tenons", explique Aurélien Azan.