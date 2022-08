Manque d'enseignants pour la rentrée scolaire : des cellules activées ce lundi dans tous les rectorats

Plusieurs académies ont lancé l'alerte au printemps, elles craignent de manquer d'enseignants à la rentrée de septembre. En juillet dernier, à l'issue des différents concours enseignants, 4.000 postes demeuraient vacants, le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye avait alors promis qu'ils seraient pourvu, notamment en ayant recours à des professeurs contractuels. "Des cellules de rentrée" sont activées ce lundi dans chaque rectorat pour s'assurer que les 12,2 millions d'élèves français auront bien un professeur à la rentrée.

"On est quasiment dans un état d'urgence dans l'Education nationale", estimait en juin dernier le Snes-FSU, alors que plus de 4.000 postes n'ont pas été pourvus à l'occasion des concours enseignants organisés en 2022 sur un total de 27.332 ouverts par l'Éducation nationale dans le public et le privé.

à lire aussi Recrutement des enseignants : plus de 4.000 postes non pourvus aux concours cette année

Pour y remédier le ministre Pap Ndiaye a confirmé faire appel à des enseignants contractuels, "dont la part demeure très modeste avec 1% dans le premier degré et 8% dans le second degré". Précisant qu'un nouveau défi se présentait aux académies à la rentrée : le taux d'encadrement en primaire va être amélioré dès le 1er septembre. "Le nombre moyen d'élèves par classe, qui est passé de 23 à la rentrée 2017 à 21,8 à la rentrée 2021 diminuera encore à la rentrée prochaine", a-t-il détaillé.

Une grande concertation sur l'école lancée le 8 septembre

Le 14 juin dernier, le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye, a annoncé que la grande concertation autour de l'école promise par Emmanuel Macron durant la campagne se ferait "dès le mois de septembre" et qu'elle durera jusqu'à fin 2022.

"Il s'agira vraiment d'un débat, d'échanges décentralisés, dans l'ensemble des établissements scolaires, de manière à ce que les professeurs, les parents d'élèves, les personnels administratifs et de direction et d'autres acteurs de la vie locale puissent réfléchir sur leur école", a-t-il dit, pointant une réforme qui se fera "dans la durée".

Enfin, il a évoqué "l'engagement collectif au service d'une école pleinement inclusive avec la création de 4.000 équivalents temps plein supplémentaires d'accompagnants d'enfants en situation de handicap."

Régler la question des salaires, selon les syndicats

Par ailleurs, "la poursuite de la revalorisation des professeurs, engagée sur la seconde partie du précédent quinquennat, et la revalorisation à venir dans le cadre du pacte avec les enseignants, feront l'objet d'une concertation", a insisté Pap Ndiaye. Le but ? "Renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement et mieux reconnaître l'engagement de chacune et chacun des professeurs mais aussi repenser les dynamiques et les évolutions de carrière", a-t-il ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il faut rendre ce métier plus attractif", résumait mi-mai sur France Bleu Picardie Nathalie Prost, secrétaire départementale de la Somme du SNPDEN, le syndicat des directeurs d'établissements. Cette responsable observe déjà elle aussi le manque de personnel : "ce que nous constatons depuis l'an dernier c'est que certaines heures restent non-assurées. Dans mon lycée de l'Authie à Doullens, j'ai cinq heures par semaine de biotechonologie qui n'ont pas été assurées".

Quand vous avez un bac + 5 en mathématiques, que vous regardez ce qui se passe dans l'Education nationale et que vous regardez les autres opportunités, le choix est assez vite fait — Sophie Vénétitay

Mais comment attirer plus de candidats ? Pour Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, le phénomène est "essentiellement lié à la question des salaires". Elle rappelle qu'aujourd'hui, "quand un enseignant commence, il gagne 1,14 fois le Smic. Dans les années 1980, il gagnait 2,2 fois le Smic."