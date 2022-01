Manque de personnels dans les cantines de Metz : la mairie recrute... des parents !

Le problème est ancien et récurrent, mais il s'est encore aggravé depuis quelques mois : on manque de personnel dans les cantines de Metz, pour encadrer les enfants. Et ce n'est pas dû aux contaminations Covid : le problème est bien plus profond. Résultat, dans certaines des 24 cantines messines, ce sont les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) qui assurent l'encadrement des enfants, alors qu'elles devraient être en classe avec les maîtres et maîtresses, l'après-midi.

Entretien et formation obligatoires

La mairie a donc décidé, début janvier, d'élargir sa politique de recrutement aux parents et grands parents, âgés de moins de 67 ans, qui seraient à la recherche d'un complément de revenus. "Ce n'est pas du bénévolat, mais bien un recrutement", explique Caroline Audouy, l'adjointe au maire en charge des cantines : "Cela passe par un entretien d'embauche, et des heures de formation sont prévues et rémunérées : on ne met une personne comme ça, sans formation, au contact des enfants". Il y a une cinquantaine de postes à pourvoir, sept ont déjà trouvé preneur.

Jusqu'à présent, la municipalité s'adressait surtout à Pôle Emploi ou aux étudiants, mais le turn-over de ces personnels est très grand. Bruno Meyer, secrétaire de la section CFDT à la Ville de Metz, l'a remarqué de manière criante depuis septembre : "Les agents qui se présentent à la cantine nous quittent le jour même, ou quelques jours après. Travailler seulement deux heures par jour, c'est déjà compliqué. Avec le covid et tous les gestes barrières, sans compter certains enfants parfois difficiles..."

Compliqué dans les quartiers les plus excentrés

Les besoins se font sentir sur l'ensemble de la ville de Metz, mais c'est encore plus flagrant dans des quartiers comme la Grange aux Bois ou Magny, qui sont les plus excentrés. Les syndicats ont alerté à de nombreuses reprises sur ce manque de personnels et leur grande précarité. Une grève en octobre dernier avait permis de recruter neuf agents, mais cela reste insuffisant. Valérie Périoli, de la CGT, n'est pas convaincue par la méthode : "Bien sûr, il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant : il faut créer un vrai service public, une vraie politique publique pour accompagner les enfants sur la pause méridienne".

La CFDT, elle, propose par exemple que le périscolaire du matin, actuellement assuré par les Atsem, soit lui aussi assuré par ces agents d'encadrement. "Chaque heure proposée permet de fidéliser le personnel", plaide Bruno Meyer. Le syndicat souhaite aussi que les agents recrutés soient mieux informés en amont de leurs conditions de travail.

La ville de Metz doit pouvoir compter sur 230 agents, en temps normal, pour encadrer les enfants sur la pause méridienne. Elle espère que la réservation à l'avance des repas, en septembre, aidera aussi à y voir plus clair. A la rentrée prochaine, en effet, les parents ne pourront plus inscrire leur enfant le matin-même à la cantine : il faudra réserver au moins trois jours à l'avance.