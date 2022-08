Rentrée compliquée à Toulouse, près de 1.500 dossiers pour une place en crèche en attente

A la veille de la rentrée, le manque de places en crèche inquiète de nombreux parents toujours sans solution, notamment à Toulouse et en Haute-Garonne qui feraient partie des zones les plus touchées en France selon la CAF. A Toulouse, ou on compte entre 1.400 et 1.500 dossiers en attente sur les 5 à 6.000 demandes cette année.

Entre temps, des familles se sont tournées vers d'autres solutions de garde, à savoir les crèches associatives, les crèches privées ou encore les assistances maternelles.

Manque de personnel dans les crèches

Côté mairie, on fait le maximum mais il est difficile d'ouvrir des places en plus. La faute notamment au manque de personnel, explique Laurence Katzenmayer, adjointe à la ville de Toulouse en charge du premier accueil du jeune enfant.

"On a attribué la grande totalité des places. Je dirais qu'il doit nous rester 10 - 15% de places dans certaines structures parce que - je vous donne un exemple - on a une crèche ou il manque six professionnels. C'était en juillet. Je n'ai pas encore le retour. Est ce qu'on les a trouvés? Mais six professionnels sur une 60 places, c'est quand même assez conséquent. Moi, je pense qu'on va pouvoir quand même ouvrir toutes les crèches, mais ça va se jouer après sur : est-ce qu'on va accueillir tous les enfants et qu'est ce qu'on va prioriser? Généralement on priorise quand même les familles qui travaillent. Et ensuite développer des ponts, peut être avec d'autres structures. Maintenant, il nous faut quand même des professionnels. S'il n'y a pas de professionnels, que ce soit pour nos nouveaux projets, que ce soit pour les crèches existantes, on ne peut pas faire fonctionner puisque on doit respecter un taux d'encadrement.", explique Laurence Katzenmayer.

Les assistantes maternelle prises d'assaut

Alors certains parents se débrouillent et anticipent. Les places sont tellement chères que des parents préparent déjà la rentrée de l'année prochaine. C'est le cas d'Hélène qui habite quartier des Minimes, à Toulouse. Cette enseigne et maman de trois enfants attend un quatrième enfant en novembre. Et elle a déjà réservé une assistante maternelle pour la rentrée 2023 car elle craint de ne pas trouver de place en crèche.

"Je me dis que, si on me dit "non" en juin, cette année c'était fin juin même, je fais quoi au milieu de l'été pour trouver une assistante maternelle. Je sais que j'aurai rien. Je ne peux pas me permettre au dernier moment de ne pas avoir de place et de devoir reprendre mon travail. Sachant que si je dois prendre un congé parental, il faut que je le déclare avant. Du coup, je me suis tourné vers une assistante maternelle qui est dans le quartier, que je connais de réputation, parce qu'elle garde les enfants d'amis à nous. Ce n'est pas le même budget. Mais ça y est, celle que j'ai trouvée, elle n'a plus de place pour 2023 déjà. Elle a les trois enfants. Donc voilà, je sais qu'après le risque, c'est de devoir interrompre le travail et du coup, de se retrouver sans salaire."

Nouvelle commission en octobre

Une nouvelle commission d'attribution doit avoir lieu en octobre, après un état des lieux des places pourvues ou non. Sur la mandature précédente, la mairie de Toulouse avait ouvert près de 1.000 places. Depuis 2020, deux crèches ont ouvert à Toulouse, une au centre-ville et une à Compans. Soit une petite centaine de places. Les projets ont été freinés par le manque de personnel mais aussi par l'épidémie de Covid.