Manque de postes : la pression monte encore dans la filière Staps à l'université du Mans

Plus de 250 étudiants en Staps ont manifesté ce mercredi après-midi entre l'université et le centre-ville du Mans, pour demander des moyens pour leur filière. Une action menée au même moment dans d'autres universités partout en France.

La situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis la dernière mobilisation de la filière, il y a deux ans. La filière "pèse" désormais plus de 1 000 étudiants à l'université du Mans, mais les moyens ne suivent pas et les classes sont toujours aussi chargées. Les trois créations de postes d'enseignants ont tout juste permis de ne pas aggraver le déséquilibre, puisqu'une centaine d'étudiants supplémentaires sont aussi arrivés.

"On est à 43 étudiants par enseignant, plus du double de la moyenne universitaire de 1 pour 20", s'indigne l'association des étudiants en Staps du Mans. "Il faudrait 7 enseignants supplémentaires pour arriver à une situation tenable, et c'est un minimum" pour Nicolas Perrot, le directeur du Staps. Aujourd'hui 7 000 heures sont réparties entre des heures complémentaires réalisées par le personnel titulaire et d'autre part plus de 70 vacataires, ce qui pose un énorme problème de gestion".

Retrouver des conditions acceptables

Au-delà des postes, les étudiants demandent des moyens matériels pour retrouver des conditions acceptables : aujourd'hui "impossible de travailler dans des préfabriqués sans chauffage l'hiver" ou dans des salles "où on manque de tables ou de chaises", dénoncent les participants.

La manifestation de ce mercredi se déroulait au même moment dans d'autres villes universitaires. La coordination des étudiants en Staps demande un plan national avec des moyens fléchés pour cette filière, en surchauffe partout en France.