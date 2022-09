Manque de professeur : ils dénoncent une situation critique au lycée La Pléiade de Pont-de-Chéruy en Nord-Isèr

Ils déplorent une situation inacceptable. Un mois après la rentrée scolaire, il manque six professeurs à temps plein au lycée La Pléiade de Pont-de-Chéruy en Nord-Isère. Certains élèves n'ont pas cours pour des matières de spécialités importantes au bac. Parents, enseignants et élèves se mobilisent.

Jusqu'à 45H de cours en moins depuis le début de l'année y compris dans les matières de spécialités, avec des coefficients importants pour le baccalauréat et le contrôle continue. C'est ce que vivent les élèves du lycée La Pléiade de Pont-de-Chéruy en Nord-Isère, faute d'enseignants. Il manque six professeurs à temps plein dans cet établissement et deux personnes dans l'équipe de l'administration.

Face à cette situation qu'ils estiment inacceptable et intenable, des parents d'élèves, des professeurs et quelques lycéens se sont rassemblés devant les grilles du lycée jeudi 29 septembre pour tirer la sonnette d'alarme. "Moi, je n'ai pas de prof d'anglais donc pas de cours. Ça posera peut-être problème pour le bac." Pour le cours de management en anglais, "on est censé avoir deux profs, du coup il y a un prof qui essaie de faire le cours tout seul et c'est plus compliqué."

La crainte du décrochage

Pour tenter de limiter la casse, les enseignants assurent des remplacements en plus de leurs cours. L'équipe s'organise comme elle peut mais ça ne tiendra pas alerte Bernadette Bodet, mère d'un élève de première. "Au lieu de mettre 10H à tout le monde, certaines classes ont 7H, on récupère 3H, les profs acceptent de faire 2H de plus et ça permet de mettre 4H à deux classes ... c'est du bidouillage !" Certains élèves se retrouvent donc avec 5H vides entre le premier cours de la matinée et celui de l'après-midi.

J'ai la chance d'avoir une fille qui a du mental, pour l'instant, mais qui se pose beaucoup de questions

"J'ai la chance d'avoir une fille qui a du mental, pour l'instant, mais qui se pose beaucoup de questions" témoigne Florence. Sa fille est en première STMG, il lui manque 7H de cours par semaine "sur des nouvelles matières." C'est "une enfant qui a des projets de vie, ce qui est le cas de la plupart des enfants, on pense toujours que les jeunes décrochent, qu'ils n'ont pas envie ... c'est faux ! Je me bats contre ça parce qu'on a des jeunes qui ont envie mais qui font ce qui peuvent." Avec ces journées très vide, "il faut qu'elle garde ce cap de se motiver, de continuer à travailler et de retourner le lendemain en cours" estime cette maman.

Le Nord-Isère n'attire pas les enseignants

1.200 élèves étudient dans ce lycée, ils viennent de 18 communes du secteur dont Tignieu-Jameyzieu. Le maire, Jean-Louis Sbaffe soutient la mobilisation car pour lui, "c'est une situation qui n'est pas tolérable aujourd'hui quand on entend les discours qui sont tenus au niveau du ministère sur le fait qu'il y aura bien un professeur devant une classe. Hélas, sur le Nord-Isère, ce n'est pas quelque chose qui se vérifie et c'est bien dommage." Il envisage de prendre une motion de soutien pour les parents, les élèves et l'équipe de lycée au prochain conseil municipal. C'est aussi une tentative d'interpeller le ministère et le rectorat.

Les enseignants de l'académie demandent Grenoble, ils ne demandent pas le Nord-Isère.

Mais le rectorat avance aussi cette explication d'un Nord-Isère qui a du mal à convaincre assure Cédric Noble, représentant des parents d'élèves de la FCPE au lycée de La Pléiade. "On nous dit : vous êtes à l'extrémité de l'académie Grenoble, les enseignants de l'académie demandent Grenoble, ils ne demandent pas le Nord-Isère. Vous comprenez qu'il est difficile de nommer des professeurs sur ce secteur" raconte-t-il, "on le constate, alors que nous sommes à 30KM de Lyon et sur un territoire qui est en pleine croissance démographique." Pour lui, l'académie régionale créée en 2015 "qui couvre les activités des académies de Clermont-Ferrand, de Lyon et de Grenoble, devrait nous apporter des solutions. Aujourd'hui, cette entité là ne fonctionne pas."

Contacté par France Bleu Isère, le rectorat de l'académie de Grenoble assure faire le maximum pour recruter des enseignants et explique s'appuyer sur plusieurs solutions comme les partenariats avec Pôle emploi et Apec, le dispositif école-entreprises pour assurer des contrats de quelques heures dans les disciplines sous tension dans les filières professionnelles et techniques. Le rectorat précise que moins d'1% des équivalents temps plein dans le secondaire ne sont pas pourvus en Isère.