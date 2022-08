Manque de professeurs : comment va se passer la rentrée dans l'académie de Toulouse ?

Y aura-t-il le 1er septembre "un professeur devant chaque classe", comme l'a promis Pap Ndiaye ? Moins de dix jours avant la réouverture des écoles, voilà un sacré défi pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale car plus de 4.000 postes n'ont pas été pourvus aux concours enseignants, selon les chiffres du ministère. Dans l'Académie de Toulouse, on compte 523.000 élèves pour 37.500 enseignants, 1.000 contractuels dans le second degré et 300 dans le premier degré, et le rectorat recherche d'autres contractuels.

Une sorte de cellule de crise

Des cellules de rentrée ont été mises en place partout en France pour gérer les difficultés d'effectifs. A Toulouse, elle a été créée le 4 juillet, elle s'est réunie ce mardi 23 août 2022 et le fera tous les jours jusqu'à la rentrée, voire au-delà si besoin. "Le métier n'attire plus et la conjoncture économique est favorable à l'emploi", reconnaît Mostafa Fourar, le recteur. Il assure pourtant que "la situation dans notre académie est plus favorable que dans d'autres. Nos effectifs baissent dans le premier degré et sont relativement stables dans le second degré. Nous avons obtenu la création de 60 emplois premier degré, 79 dans le second degré, des postes directions, et 350 postes d'AESH. " Il précise qu'il n'est pas trop inquiet pour les écoles primaires et maternelles : "Dans le premier degré nous avons 280 lauréats du concours, et le ministère nous autorise d'aller piocher 68 candidats dans les listes complémentaires. Ils ont eu entre 12 et 13 au concours. Dans le premier degré on n'aura pas de difficulté dans notre académie." En revanche il reconnait que la situation est plus compliquée dans le second degré, sans avancer de chiffres : "Il y a des difficultés liées à la technologie, l'EPS, l'anglais et des manques dans des territoires ruraux, comme le Tarn ou l'Ariège."

De plus en plus de contractuels

Le recteur et ses équipes multiplient donc les initiatives pour attirer les contractuels. En mars dernier, un "job dating" avait été organisé dans les locaux du rectorat. Par ailleurs, les salaires ont été réhaussés pour ces contractuels : 1.650 euros net pour un premier poste, des contrats de 12 mois au lieu de 10 mois, voire des contrats de 3 ou 4 ans dans certains secteurs. Mais ces pratiques inquiètent les syndicats. "On avait une trentaine de contractuels l'an dernier, on en est à 200 dès cette rentrée", pointe Charlotte Andrieu, enseignante en CE1, co-secrétaire du SNUipp en Haute-Garonne. Ils ne sont pas formés et débarquent au pied levé, on est inquiets pour la qualité du service public." Pierre Priouret, du syndicat SNES-FSU 31, pour le second degré ne dit pas autre chose : "Ils sont jetés dans le bain sans savoir nager. Il risque d'y avoir beaucoup de démissions". Il assure que l'an dernier, il a manqué 200 enseignants jusqu'en décembre, et s'étonne par ailleurs que des contractuels aient parfois été nommés avant des titulaires, notamment en lycée professionnel. "Eux ont un moyen de pression et peuvent dire 'je veux rester à cet endroit', les fonctionnaires nous n'avons pas le choix et allons où on nous demande d'aller."

Un protocole covid a minima

Concernant le covid, France Bleu a appris ce mardi qu'aucun niveau d'alerte n'est activé, seulement le "socle" du protocole sanitaire, il permet à tous les cours d'avoir lieu en présentiel, ne limite pas le brassage des élèves ; par ailleurs le port du masque ne sera pas généralisé. Par ailleurs, les personnels qui le souhaitent pourront bénéficier d'une première dotation de 50 masques chirurgicaux, données lors de la rentrée scolaire.