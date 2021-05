Manque de remplaçants dans les écoles : des parents en appellent au Ministre de l’éducation

Alors que le retour à l'école est la règle pour tous dès ce lundi 3 mai, et depuis une semaine pour les élèves de primaire, les parents sont déja confrontés aux absences de certains enseignants, cas Covid ou autres, souvent non remplacés. Ils en appellent au Ministre de l'Education.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Alors que le retour à l'école est la règle pour tous, dès ce lundi 3 mai, les parents des élèves de primaire qui ont fait leur rentrée la semaine dernière, sont déja confrontés aux absences de certains enseignants, souvent non remplacés. Las, ces parents montent au créneau: pas question pour eux de remettre en cause les arrêts maladie, mais ils dénoncent un "chaos pédagogique" et des enseignements dispensés en pointillé depuis presque un an.

280 classes fermées dans les Bouches Du Rhône

D'autant que le nouveau protocole sanitaire interdit la répartition des élèves dans les autres classes en cas d'absence d'un enseignant. La classe ferme et les enfants rentrent à la maison et les parents galèrent. .Situation compliquée également pour les remplaçants, trop peu nombreux et souvent déjà affectés sur des absences de longue durée, comme en témoigne cette jeune femme, remplaçante elle même "il reste peu de remplaçants pour des absences ponctuelles, à la journée, c'est au cas par cas, on peut être amené à quitter un remplacement pour aller en assurer un autre ailleurs, il n'y a pas de continuité pédagogique du tout". Un problème qui concerne également les collèges et les lycées et qui ne date pas d'hier, mais accru par la crise sanitaire. Le Ministre de l'Education, Jean Michel Blanquer a annoncé des recrutements urgents "qui devraient arriver ces jours-ci".