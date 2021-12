Les élus et les parents d'élèves du RPI de Saint-Sulpice-le-Dunois et la Celle-Dunoise sont révoltés : l'école a subi 8 jours de fermeture de classe depuis la rentrée, à cause du manque de remplaçants en Creuse.

Manque de remplaçants : élus et parents d'élèves en colère à Saint-Sulpice-le-Dunois et à la Celle-Dunoise

Tour à tour, les élèves du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de Saint-Sulpice-le-Dunois et la Celle-Dunoise ont manqué l'école cette année. Au total, le RPI a connu 8 journées pendant lesquelles la classe n'était pas assurée pour l'un ou l'autre des niveaux. Les parents d'élève et les élus pointent du doigt le manque de remplaçants, aggravé par la fermeture d'une des classes du RPI en septembre dernier.

Galère pour les parents

Pour les parents, difficile de s'organiser, d'autant qu'ils sont parfois prévenus de l'absence de remplaçant à la dernière minute "souvent les enfants sont déjà dans le car, assure Dorothée Ruiz qui a deux enfants au RPI. On va les récupérer et on se débrouille mais ça impacte notre travail".

Double peine

Du côté des élus, on dénonce une double peine: "on nous supprime une classe, on ne nous donne pas de remplaçants et la suppression de classe fait que le remplacement par la professeure des écoles encore en place ne peut pas se faire", se désole Jérôme Ducher, adjoint au maire de la Celle-Dunoise. Actuellement, le protocole sanitaire interdit à un professeur de reprendre la classe d'un collègue, mais la situation au RPI et notamment la présence d'une classe à cinq niveaux (de la toute petite section de maternelle au CP) rendra la chose impossible, même quand les protocoles seront revus à la baisse.

Un coût pour les communes

Enfin, les élus dénoncent le coût engendré par ce manque de remplaçants. Lorsque les professeurs sont absents, Bruno Dardaillon, le maire de Saint-Sulpice-le-Dunois tente de faire garder les élèves par une animatrice, sur les deniers de la mairie. L'élu souhaite que l'éducation nationale participe à ces frais engagés par la Ville.

Cette situation ne serait pas un cas isolé en Creuse. Selon le rectorat, entre 12 et 15 classes ont été fermées dans le département ces deux dernières semaines, à cause du manque de remplaçants.