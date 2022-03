Manque de remplacements : le ras-le-bol des parents d'élèves et des élus de Barneville-Carteret

8h30 devant les grilles de l'école Le Clos des sources de Barneville-Carteret. Une poignée de parents d'élèves, des enfants et des élus de la commune bloquent symboliquement l'entrée de l'établissement. L'expression d'un ras-le bol. "On a une enseignante qui est régulièrement absente tous les quinze jours pour des raisons de santé. Il y a des remplaçants, mais des fois oui, des fois non. Et les parents sont excédés car ça tombe toujours sur la même classe, explique le maire David Legouet. Trop souvent, nous manquons de remplaçants : hier, nous n'en avions pas ; ce matin, non plus. On avait un remplaçant... mais qui est lui aussi malade. Donc j'ai appelé la directrice académique qui ne peut pas me certifier d'avoir un remplaçant".

Parmi les parents mobilisés, Guillaume, dont le fils est en CM1. "On a des remplaçants au petit bonheur la chance : pour un jour, une semaine... et puis après, rien. On a un gros manque de continuité pédagogique. Il y a des élèves en difficulté dans ces classes, et ils ont besoin de régularité. C'est la conséquence des manques de moyens de l'Education nationale". Ce père de famille évoque un "certain stress, et une certaine démotivation" pour les enfants : "qu'est-ce qu'on va faire demain à l'école ? D'autant plus qu'on sort d'une période compliquée avec le covid", ajoute Guillaume, inquiet et en colère. Les 25 élèves de la classe sont dispatchés entre les quatre autres classes de l'école, avec des niveaux différents. En conséquence, certaines classes se retrouvent à plus de trente élèves. "Et on ne le sait que le matin même. Donc on improvise et ça désorganise l'école", se lamente le premier magistrat barnevillais.

Crainte d'une fermeture de classe

Le maire de Barneville-Carteret met également en avant les moyens alloués à l'école dans sa commune. "En 2021, nous avons mis au total 275.000 euros du budget général pour le personnel, la cantine, les fournitures, les dépenses d'énergie, etc. Cela avait été souligné par la directrice académique. Et comment on nous remercie ? Pas de remplaçant !", enrage David Legouet.

Avoir des enfants avec des enseignants, c'est le droit fondamental d'une école primaire - David Legouet, maire de Barneville-Carteret

Une situation qui dure et qui fait planer le spectre d'une baisse des effectifs pour les prochaines rentrées. _"Certains parents veulent changer leurs enfants d'école, car ils en ont marre de voir tant de jours non-remplacés. Et vu qu'_on est proche des seuils de fermeture [l'école compte au total 110 élèves en maternelle et primaire, et le seuil est à 100], on est en alerte : si on a dix élèves qui partent, ça veut dire fermeture d'une classe, et ce n'est pas acceptable", s'inquiète David Legouet.

Une personne de Barneville, titulaire d'une licence et qui a déjà réalisé des remplacements, a proposé ses services pour l'école. "Elle est disponible tout de suite, explique le maire. Mais l'inspection académique nous dit qu'elle n'est pas autorisée à recruter".