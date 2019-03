Manuels scolaires ou numériques : les lycées franciliens ont deux semaines pour choisir !

Une aide pour les plus de 260.000 lycéens franciliens vient d'être annoncée. La région annonce ce mercredi la gratuité des manuels scolaires pour tous à la rentrée prochaine, les établissements devront choisir entre le papier et le numérique.

Île-de-France, France

Cet investissement représente une aide moyenne de 340€ par élève. C’est la conséquence de la réforme du lycée avec de nouveaux programmes scolaires et donc de nouveaux manuels.

Les lycéens de section professionnelle auront à disposition une tablette pour toute la durée de leur scolarité. Pour les élèves de seconde générale et technologique, si les établissements décident de passer aux manuels numériques, les élèves seront eux aussi dotés d'un ordinateur ou d'une tablette comme l’explique la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse : « D’ici le 15 avril les lycées devront décider, soit ils restent au 100% papier et donc la région fournira les manuels, soit ils acceptent de relever le défi du 100% numérique et à ce moment-là, la région financera non seulement les manuels numérique mais aussi l’équipement de tous les élèves de classe de seconde en tablette ou d’ordinateur portable. Il y aura également un fond social d’aide à l’équipement pour les élèves de première. »

@vpecresse annonce l'aide aux lycées pour la rentrée prochaine en #iledefrance

Les établissements devront choisir avant le 15 avril s'ils veulent des manuels scolaires numériques ou papier. pic.twitter.com/rlH5MAwdY5 — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 27, 2019

Valérie Pécresse l'avoue, même si elle aimerait que 100% de lycées qui travaillent sur des manuels numériques à la rentrée prochaine, elle se fixe un premier objectif de 50%. Ces manuels devront être en version PDF et accessibles sans connexion à internet. Ces nombreux critères ont été pris en compte par les éditeurs de l'éducation qui vont proposer dans les jours à venir les premiers « spécimens »

Pour la région, au total c'est un investissement de 120 à 150 millions d'euros sur les 3 prochaines années...