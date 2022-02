Mare Latinu : 8 Jeunes Compagnons de la Méditerranée sur un voilier attendu à Bastia en juin 2023

C’est le Boat Project qui recrute 8 jeunes adultes tentés par cette aventure qui va de ports en ports pour un périple de 9 mois.De Marseille à Tanger, Barcelone, Alger, Gênes, Tunis, Palerme et Bastia.

A l’origine de cette idée à but pédagogique l’association Beit Project qui détaille le projet avec dans Mare Latinu Claudia Benitez :

Connecter le vivre-ensemble et l’environnement méditerranéen

"Les distances se creusent entre les rives de la Méditerranée suite aux différentes crises ayant secoué cet espace, dont la crise sanitaire, et _«l’autre rive » apparaît chaque jour plus effrayante et lointaine_. Autres cultures, religions, coutumes ou langues avec lesquelles rive rime trop souvent avec rivale."

8 ports de méditérranée pour ce Boat project - beit project

"Les Compagnons de la Méditerranée sélectionnés vont voyager pendant l’année académique 2022/23 entre ces 8 villes à bord d’un magnifique voilier et réaliser à chaque escale des activités pédagogiques qu’ils auront eux-mêmes développées. Ces ateliers, autour des thèmes du vivre-ensemble, rassembleront des élèves venant de contextes très différents."

Pour mieux connaitre le Boat Project