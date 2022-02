Mare Latinu : La création d’un réseau des jeunes de Méditerranée

Des jeunes qui étaient réunis la semaine passée au Forum des Mondes Méditerranéens de Marseille, l’association Mare Vivu en fait partie, Marine Bonavita :

"Ce réseau est à l’initiative de plusieurs associations étudiantes du pourtour méditerranéen il est tout récent il a été créé en novembre 2021. Il est porté par le CMQE, le campus des métiers et des qualifications d’excellence basé à Toulon qui est un centre de formation aux métiers de la mer de Toulon."

Le but est de fédérer les jeunes de tous les pays de Méditerranée

"Dans ce réseau on retrouve des fédérations d’associations étudiantes de Marseille, Toulon, Montpellier, Nice, de Kabylie, de Malte, Tunisie, du Maroc et également la Corse avec l’association de Corte le CEN, et notre association Mare Vivu. L’objectif est de créer une fondation qui s’appuiera sur des universités de Méditerranée. La fondation permettra de récolter des fonds pour notre réseau mais aussi pour les différentes entités qui œuvrent dans les territoires respectifs."

"Nous porterons ensemble des projets sur l’écologie l’environnement, la culture, les mobilités, l’entreprenariat, l’innovation et la formation. L’association Mare Vivu en rejoignant ce réseau souhaite apporter ses connaissances et réalités de terrain, des données sur l’écologie et l’environnement, avec des thématiques sur le dérèglement climatique, les pollutions plastiques."