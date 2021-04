Marne : quels établissements scolaires ouverts la semaine prochaine ?

Comme l'année dernière et le premier confinement en France, certaines écoles et collèges de la Marne continueront de fonctionner pour assurer l'accueil des enfants des personnels de santé, des forces de sécurité intérieure et des magistrats et fonctionnaires du ministère de la Justice la semaine prochaine. Le Président de la République Emmanuel Macron a effectivement annoncé la fermeture des écoles, collèges et lycées pour trois semaines à partir de ce vendredi soir. Le travail se fera donc à distance, sauf pour les enfants des publics prioritaires, avant les vacances communes programmées du 12 au 26 avril.

Voici la liste des écoles ouvertes dans la Marne du 6 au 9 avril 2021.

Reims

Écoles maternelle et élementaire Docteur Roux, écoles maternelle et élémentaire Martin Peller, école élémentaire Jean Macé, école élémentaire Barthou, écoles maternelle et élémentaire Jean d'Aulan. Collège Maryse Bastié, collège Saint-Remi.

Dans la Communauté urbaine du Grand Reims

École primaire Sylvain Lambert de Bezannes, école primaire de Cernay-lès-Reims, école maternelle de Courcy, collège Thibaud de Champagne de Fismes, école de Muizon, école de Pontfaverger, école de Rilly-la-Montagne, école élémentaire de Taissy, écoles de Ville-Dommange, école élémentaire de Ville-en-Tardenois, école de Warmeriville, école de Witry-lès-Reims.

Châlons-en-Champagne

Écoles Lavoisier, école primaire André Malraux, école primaire Prieur de la Marne, école Pierre Curie, école maternelle Gérard Moulin. Collège Perrot d'Ablancourt.

Épernay

École Bachelin, école maternelle Horticulture. Collège Terres rouges.

Vitry-le-François

École Pierre et Marie Curie

Sainte-Ménehould

École élémentaire Robert Lancelot

Dormans

École centre élémentaire, école maternelle Les Erables.

Frignicourt

Collège Pierre-Gilles de Gennes

Sézanne

École élémentaire du Centre, école maternelle du Centre. Collège de la Fontaine du Vé.

Ainsi que les écoles de ces communes : Anglure, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Pleurs, Saint-Remy-en-Bouzemont, Suippes (Jules Ferry), Vitry-en-Perthois.