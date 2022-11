Marquise : le collège Jean-Rostand fermé pour des problèmes dans la structure du bâtiment

Les collégiens de l'établissement Jean-Rostand à Marquise, près d'Ambleteuse dans le Pas-de-Calais, resteront à la maison ce lundi. Le conseil départemental a décidé sa fermeture ce samedi pour une durée d'une semaine. Des problèmes dans le bâtiment ont été repérés.

Pour la sécurité des élèves des personnels

La reconstruction du collège à structure métallique est déjà prévue et dans ce cadre, une étude préalable a été menée. Celle-ci a démontré des problèmes dans la structure du bâtiment. "Le Département a par conséquent immédiatement commandé une investigation plus poussée de la structure bâtimentaire", écrit le conseil départemental dans un communiqué.

Dans l'attente des résultats, le collège sera fermé jusqu'au vendredi 18 novembre "afin d’assurer prioritairement la sécurité des élèves et des personnels". Les services du département expliquent vouloir "remédier au plus vite à cette situation et organiser la continuité pédagogique."