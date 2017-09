Marsat : les parents bloquent la sortie de l'école pour demander une 6e classe

Les parents d'élèves mobilisés ce mercredi matin devant l'école de Marsat, dans le Puy-de-Dôme. Ils demandent l'ouverture d'une sixième classe.

Des banderoles blanches et roses ont été accrochées sur les grilles de l'école de Marsat, dans le Puy-de-Dôme. Les parents demandent l'ouverture d'une sixième classe. Sur une des banderoles, on peut lire, écrit d'une main d'enfant : "on n'est pas des sardines" .

À Marsat, les parents et les enfants bloquent la sortie de l'école pour demander une 6e classe #Puydedome#rentreescolairepic.twitter.com/34QF9xYfYw — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) September 6, 2017

Les parents bloquent les grilles, les enseignants et la directrice sont donc enfermés à l'intérieur de l'école. La directrice a appelé le recteur d'académie pour l'informer de la situation.

Des classes surchargées à plus de 30 élèves

L'école de Marsat compte 138 enfants soit une moyenne de 28 élèves par classe mais dans le détail, les classes sont parfois surchargées avec par exemple 32 enfants dans la classe qui regroupe les niveaux Moyenne-section et CP. Il y a aussi deux classes avec 30 enfants.

C'est trop pour les parents qui réclament l'ouverture d'une 6e classe qui estiment que les locaux des maternelles sont "trop petits" pour accueillir 32 enfant et dénoncent "une situation insoutenable pour les enseignantes, les enfants et leurs parents".

Après la mobilisation ce mercredi matin à Marsat, les parents comptent se retrouver ce jeudi 7 septembre à 14 heures devant l'inspection académique.