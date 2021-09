Marseille a-t'elle "un problème" avec ses personnels municipaux ? Trop de grèves selon Emmanuel Macron

La phrase n'est pas passée inaperçue et claque encore aux oreilles d'André qui corrige, dans tous les sens du terme : "Marseille n'a pas UN problème. Marseille a DES problèmes. Il est venu faire sa com' , rien ne changera et c'est bien pour cela que nous devons faire grève. Quel contre-pouvoir avons-nous ?" Père de quatre enfants, il n'a pas les moyens de faire des grèves mais il les soutient. Nous sommes au quartier Menpenti dont l'école a connu un long conflit récemment avec les "tatas" les cantinières en lutte, obligeant les parents à inventer des pique-niques. Zakia se débat depuis quinze ans avec les grèves perlées : "Si vous avez un réseau, vous vous en sortez. Sinon, RTT. Sinon... Je comprends qu'elles se battent pour leurs conditions de travail. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas faire partie du conseil d'école. Du coup, on est pris par surprise. On apprend la grève le matin même." Gilles est encore plus cinglant : "Bien sûr qu'il y a un problème de grève à Marseille. Historique !" Sa solution vise un syndicat. "Il faut arrêter la compromission avec Force Ouvrière. Que FO défende l'emploi ! Mais aussi l'intérêt public !"

L'école Menpenti © Radio France - Christophe Van Veen

"Il faut donner des moyens plutôt que se plaindre des grèves"

Sandra a remplacé durant six mois une de ces atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) rouages essentiels des écoles de Marseille. Elle insiste sur la dureté des taches : "Il faut donner des moyens plutôt que se plaindre des grèves". Sandra raconte ce qu'elle a vécu de l'intérieur en effectuant des remplacements au pied levé. "J'ai vu des maîtres-nageurs remplacer les atsem. Huit classes et une seule atsem habilitée. 80 enfants et on est trois dans la cantine ! Elles me montraient leurs mains usées par les produits. Travailler avec les enfants, puis après faire le ménage. C'est dur en fait !"

Pour le patronat, les grèves sont un frein au développement économique de Marseille

Grèves dans les écoles, grèves des éboueurs, grèves des administratifs... Marie Bargnoli est au diapason du chef de l'État. Commerçante à Marseille, et vice-présidente de l'Union pour les entreprises dans les Bouches-du-Rhône, elle va même plus loin : "Il y a 12.000 personnels municipaux qui font le travail que pourrait faire 6.000". Elle prend l'exemple des grèves dans les écoles. "Toutes les mamans sont obligées de rester chez elles. En cascade, vous avez une explosion de l'absentéisme. C'est valable pour tout en fait. Des employés municipaux en grève, ça rejaillit sur la délivrance des permis de construire par exemple. Il s'agit d'un frein au développement économique au même titre que la mobilité". Marie Bargnoli estime que des entreprises marseillaises ont préféré s'installer à Aix-en-Provence "parce que c'est plus facile".