Marseille est prête à revenir à la semaine des 4 jours d'école

La municipalité de Jean-Claude Gaudin n'attend plus que le décret du gouvernement pour renoncer aux rythmes scolaires. Le dispositif pourrait cependant être maintenu pendant un an. A Bouc Bel Air, le maire LR va consulter les parents.

Marseille a mis du temps à appliquer la réforme des rythmes scolaires voulue par François Hollande. En 2015, les débuts avaient été chaotiques jusqu'au deuxième trimestre. Depuis, les activités périscolaires sont réparties sur deux après-midi, le mardi pour les arrondissements pairs et le jeudi pour les impairs. Mais cette organisation ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir d'école. Emmanuel Macron souhaite donner le choix aux municipalités. Celui de Marseille est déjà fait. "Si le décret d'application arrive d'ici trois semaines, on arrêtera tout, explique Danièle Casanova, l'adjointe aux écoles".

Aucune évaluation de la réforme

Le maire LR Jean-Claude Gaudin n'a jamais caché son opposition à la réforme."On attendait des évaluations de l'Education Nationale pour savoir si c'était bénéfique pour les enfants, on ne les a jamais eues" affirme l'élue en charge des 444 écoles marseillaises. Mais la ville n'a jamais fait payer les parents. Tout est gratuit.

Au nord de Marseille, la ville de Bouc Bel Air préfère de son côté consulter les parents d'élèves. Tous ont reçu un mail de l'adjoint aux affaires scolaires qui les invite à faire un choix : revenir à la semaine de 4 jours dès le mois de septembre, attendre la rentrée de 2018 ou maintenir les rythmes actuels.

Pour le retour à la semaine des 4 jours

Devant une des 4 écoles, l'école de la Salle, la majorité des parents ont déjà voté pour le retour à l'ancien système. "Tous les jeudi et vendredi, ma fille est fatiguée, confie Eve, maman d'une petite fille de 5 ans. Quatre jours d'école par semaine, ce sera mieux".

Dans cette commune, chaque lundi après midi, les enfants peuvent participer à des activités sportives et culturelles. "Du tir à l'arc, du volley, du taekwondo" énumère Léonie, élève de CE2. Son père reconnait l'interet de ces Temps d'Activités Périscolaires (TAP) mais lui aussi affirme que les 4 jours et demi d'école sont trop fatigants. Et à Bouc Bel Air, les parents doivent payer. Une quarantaine d'euros environ par an. "Le reste, c'est la ville qui le paie au deux tiers", explique le maire LR. Richard Maillé lui aussi était contre la réforme. Si la majorité des parents et des enseignants le souhaite, il reviendra à la semaine scolaire des 4 jours. "Sans état d'âme" précise-t-il.