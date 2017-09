Marseille : les enseignants du lycée Saint Charles en préavis de grève

Les enseignants du lycée Saint Charles de Marseille ont déposé un préavis de grève pour ce lundi 11 septembre. Ils sont remontés contre une série de dysfonctionnements au sein de l'établissement parmi lesquels des problèmes d'emploi du temps et des règles de sécurité trop strictes.

Rien ne va plus au lycée Saint Charles de Marseille. Depuis la rentrée, les enseignants pointent du doigt des problèmes d'emplois du temps non conformes. «Il manque des heures pour certains élèves dans plusieurs matières et les emplois du temps des élèves sont plein de trous», commente Jérôme Carozzi, professeur de français de l'établissement.

Des horaires «trop stricts»

Les enseignants envisagent de se mettre en grève et réclament «une refonte totale» de l'organisation du lycée qui compte 1200 élèves. Ils sont également remontés contre la disparition d'un emploi aidé dans l'établissement et un durcissement des règles en terme de sécurité. «Les élèves n'ont que dix minutes à chaque heure pour rentrer et sortir, un élève qui s'attarde en cours pour discuter avec un enseignant risque de trouver la porte du lycée fermée et de ne pas pouvoir sortir du lycée, il est donc bloqué une heure de plus», explique Jérôme Carozzi.