Marthe Cosne, une héroïne de la résistance, face aux collégiens de Marly

De son enfance de petite fille de famille juive à Metz, à ses faits d'armes comme espionne pour l'armée française, Marthe Cosne, mémoire vive de la résistance durant la Seconde Guerre Mondiale, est allé à la rencontre des élèves de 3e du collège La Louvière de Marly. Un moment rare et précieux.

Malgré ses 98 ans et sa silhouette frêle, Marthe Cosne a la voix assurée, et la mémoire toujours précise lorsqu’il s’agit pour elle d’évoquer son passé de résistante et d’héroïne de guerre. Les élèves de 3e du collège La Louvière de Marly peuvent témoigner de son incroyable énergie, eux qui ont eu le bonheur de pouvoir échanger avec elle, ce mercredi, dans un réfectoire transformé pour l’occasion en salle de conférence. La présence de Marthe Cosne est exceptionnelle, car bien que née à Metz en 1920, c’est à Los Angeles qu’elle vit aujourd’hui avec son mari.

Après un court film retraçant son engagement comme résistante à l’occupant nazi, puis son action décisive comme agent de renseignement, infiltrée derrières les lignes allemandes pour l’armée française, Marthe Cosne a conté son histoire à des collégiens, enseignants et personnels administratifs, attentifs à ce précieux récit.

Mathe Cosne et son mari, devant les collégiens de Marly © Radio France - Clément Lhuillier

Tragédies et faits d'armes

La guerre fut d’abord une tragédie pour cette jeune infirmière de confession juive : la mort en déportation à Auschwitz de sa sœur Stéphanie, l’exécution de Jacques, son fiancé d’alors, pour faits de résistance, les privations, la faim, et le danger constant de l’arrestation. Puis ce fut la libération, puis l’enrôlement dans l’armée française, d’abord comme assistante sociale en Alsace. Mais très vite, sa capacité à parler couramment l’allemand attire l’attention de ses supérieurs qui en font une espionne, chargée de collecter de précieuses informations auprès des troupes allemandes, alors en pleine débâcle. Son action permis à coup sûr, d’épargner de nombreuses vies.

C’est important de transmettre à ces jeunes, car si vous ne connaissez pas le passé, vous ne pouvez pas préparer le futur. Le devoir de mémoire est très important, il faut qu’on sache ce qui s’est passé (Marthe Cosne)

Marthe Cosne, au micro France Bleu Lorraine de Clément Lhuillier Copier

Qu’est-ce qui vous a le plus bouleversé, demande une collégienne ? "La première fois que je me suis avancé vers un soldat allemand, avec ma fausse identité d’infirmière allemande. J’ai tendu le bras, crié Heil Hitler, j’étais terrifiée". Quelle a été votre réaction lorsque la Gestapo a pris votre sœur ? "Nous étions horrifiés, mais nous ne pouvions rien faire". Où habitiez-vous à Metz ? "C’est ironique, avenue du Maréchal Pétain !"

Je l’admire énormément, elle a fait et elle a vécu tellement de choses. C’est un livre à elle toute seule (Sahra, collégienne à Marly)

Reportage de Clément Lhuillier de France Bleu Lorraine Copier

Sur un table à côté de Marthe Cosne, ses décorations trônent et impressionnent ces jeunes : Légion d’Honneur, Médaille Militaire, Croix de Guerre… La rencontre s’achève par quelques selfies entre les collégiens et la vénérable dame qui leur adresse un ultime conseil : "Engagez-vous et n’acceptez aucun ordre que votre conscience refuse".