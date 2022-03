À l'école Jean Jaurès, confrontée à des difficultés pour remplacer une institutrice, des CE2 et CM1 ont manqué six semaines de cours. Les parents ont manifesté devant l'établissement, ce lundi.

Martigues : des élèves manquent un mois et demi de classe à cause d'une absence

C'est l'angoisse de beaucoup de papas et de mamans. Le non remplacement des profs absents. Dans certains cas, les minots - que ce soit dans le primaire ou le secondaire - restent parfois plusieurs semaines sans avoir cours. C'est ce qu'il s'est passé pour des CE2 et CM1 de l'école Jean Jaurès, à Martigues.

Ces élèves d'une classe bi-niveau ont manqué six semaines de cours depuis le début de l'année scolaire. Une vingtaine de parents ont donc profité de la sortie des classes, ce lundi après-midi, pour manifester leur ras-le-bol. C'est le cas de Zara, venu récupérer son garçon, Amine et son cartable d'élève de CE2, peu rempli : "On ne sait pas où ils en sont parce qu'on n'a pas pu récupérer leurs cahiers. On n'a pas eu de suivi depuis le départ de leur maîtresse", s'agace cette maman de 45 ans.

L'institutrice en question est partie mi novembre et n'a pas été remplacée tout de suite, ni de manière régulière. Si bien que les minots ont dû être dispatchés dans les classes d'autres niveaux : "Il en pleurait parce qu'il était avec des petits et il ne faisait que du coloriage, poursuit Zara.

Quand c'est l'enfant lui même qui vient vous dire : "Maman, je m'ennuie, je ne veux plus aller avec les CP, ça devient grave" - Zara, maman d'élève

Quatre remplaçants sollicités

Plusieurs remplaçants se sont succédés pour permettre la reprise des cours. "Depuis le début de l'année scolaire, il y en a eu quatre, indique Clothilde, maman de Loreto. Donc, évidemment, c'est compliqué pour eux."

Difficile, en effet, pour ces enfants, de s'adapter à l'arrivée d'un nouveau "maître" ou d'une nouvelle "maîtresse". "Chacun a son caractère, sa méthode. Et à leur âge, nos petits ont besoin de stabilité", juge Sabrina, mère de famille. Des chamboulements qui durent, en vérité, depuis plus de deux ans, selon Justine Balique, représentante de la FCPE à l'école Jean Jaurès : "On arrive après la période Covid où il y a eu de multiples ruptures de l'enseignement. Donc, les parents restent très inquiet."

À cette heure, les parents en question ne souhaitent qu'une chose : que le nouveau remplaçant, arrivé ce lundi, reste à son poste jusqu'à la fin de l'année scolaire.