Le retour du masque à l'école, "désagréable pour tout le monde mais nécessaire", affirme Jean-Michel Blanquer

Le retour du port du masque à l'école dans 39 départements ce lundi est "désagréable pour tout le monde, mais là, c'est nécessaire", a affirmé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sur franceinfo ce lundi. En ajoutant les 20 départements où le masque était déjà obligatoire avant les vacances de la Toussaint, il est désormais requis dans plus de 60 départements de métropole et d'outre-mer. Dans ces départements, le taux d'incidence est repassé au-dessus des 50 cas pour 100.000 habitants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chaque lundi, il est possible d'avoir une évolution dans un sens ou dans l'autre

"Il s'agit d'une règle qu'on a établie dès la fin du mois d'août, on a dit qu'on ferait évoluer le curseur en fonction de la situation sanitaire, c'est ce que nous faisons puisque ces départements sont repartis à la hausse en termes de taux d'incidence", a précisé le ministre. "On était très clairs quand on l'a fait, on a dit que cela pouvait revenir en arrière", a insisté Jean-Michel Blanquer.

"Chacun comprend que lorsque la situation sanitaire repart, il faut remettre le masque", a-t-il estimé. "Chaque lundi, il est possible d'avoir une évolution dans un sens ou dans l'autre" en fonction de l'évolution épidémique de chaque département, a-t-il ajouté. "On aimerait tous que le masque soit enlevé, y compris dans d'autres compartiments de la vie, a-t-il confié. "Mais là, c'est nécessaire et je crois que chacun le comprend".

à lire aussi Retour du masque à l'école en Corrèze : entre fatalisme et incompréhension

Un retour du masque partout en France "pas inimaginable"

Selon lui, "ce n'est pas inimaginable" que le masque redevienne obligatoire partout en France, même s'il "ne le souhaite pas". Jean-Michel Blanquer s'est également dit "très admiratif" de la "capacité d'adaptation de tout le monde", et "particulièrement des enfants".

Le ministre rappelle la nécessité d'ouvrir les fenêtres

Concernant les autres gestes à adopter en classe, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé la nécessité "d'ouvrir les fenêtres". "C'est cela le sujet, il faut brasser l'air, au moins entre deux cours", a-t-il indiqué, affirmant par ailleurs que "les capteurs de CO2 se généralisent progressivement". Il a invité les collectivités locales à en acheter pour leurs écoles, précisant que l'État les rembourse "à hauteur de 50 euros par capteur".

Les 600.000 tests par semaine pas atteints en raison des difficultés d'acceptation des familles

Interrogé sur la capacité à tester les élèves, Jean-Michel Blanquer a réaffirmé la possibilité de faire "600..000 tests par semaine". "N'essayons pas d'installer l'image d'un ministère de l'Education nationale qui serait en retard sur sa politique de tests, c'est l'inverse", a-t-il ajouté, considérant que si les 600.000 tests par semaine ne sont pas atteints, c'est aussi en raison de la difficulté pour certains parents ou enfants d'accepter ces tests.

"C'est une politique qui monte en puissance, les moyens sont là et la capacité technique aussi, mais en matière de tests, comme en matière vaccinale, on est en mode diesel, c'est toujours un peu lent car on ne peut pas forcer des parents à dire oui, même à un test qui n'est pas douloureux comme un test salivaire", a indiqué Jean-Michel Blanquer.