Fin du masque à l'école : la mesure divise le milieu éducatif en Limousin

À partir du 4 octobre, les élèves du primaire vont pouvoir enlever le masque en classe, dans les départements où le taux d'incidence du Covid-19 est inférieur au seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. À ce jour, la Corrèze est potentiellement concernée, avec un taux qui s'établit à 21 ce jeudi matin, alors que la Haute-Vienne est encore légèrement au-dessus.

Le retour au niveau 1 du protocole sanitaire dans les écoles, surprend un peu Fleur Bidon. Cette enseignante, directrice de l'école de Saint-Sylvestre et membre du syndicat Snuipp en Haute-Vienne, se montre prudente, "il faut absolument attendre de voir ce que vont dire les médecins et le Conseil scientifique, et il faut que la situation soit vraiment stable". Selon elle, "c'est l'arbre qui cache la foret. On fait une belle annonce mais on cache les conditions difficiles de la rentrée"

Maintenir les classes ouvertes, la priorité pour le Snuipp

Evidemment, elle serait ravie de retrouver le visage de ses élèves, "le masque il faudra qu'on finisse par l'enlever", sauf que pour elle la priorité aujourd'hui "ce n'est pas d'enlever le masque, mais de donner des vrais moyens pour l'école", de garder les classes ouvertes et d'assurer l'enseignement : "Il y a encore beaucoup de classes fermées en Haute-Vienne et c'est embêtant. Les enfants doivent pouvoir aller à l'école, qu'il aient des enseignants, des AESH pour les enfants en situation de handicap." Ce mercredi, 21 classes étaient toujours fermées en Haute-Vienne, une seule en Corrèze (ndlr : contre 6 vendredi dernier).

Pour garder les classes ouvertes, le Snuipp continue de demander des campagnes de dépistage, "il n'y a que ça qui peut fonctionner. Ça faisait partie des annonces de la rentrée... Ben, on attend" réagit Fleur Bidon. D'ailleurs, dans un avis du 13 septembre le Conseil Scientifique recommande un dépistage systématique et hebdomadaire à l'école primaire. Finalement, cette annonce est pour elle "l'arbre qui cache la foret. On fait une belle annonce mais on cache les conditions difficiles de la rentrée".

à réécouter Fleur Bidon enseignante et membre du Snuipp en Haute-Vienne

Du côté des parents d'élèves, la réaction à cette annonce est un peu différente. Malgré les craintes de certains scientifiques sur un risque de reprise de l'épidémie, Myriam Nussli élue FCPE, fédération de parents d'élèves, en Corrèze, voit ça d'un bon œil : "Énormément de familles n'en peuvent plus, le masque en primaire c'est compliqué. Je pense qu'il faut expérimenter, relâcher un peu la pression. C'est quand même bien d'essayer."

Bas les masques oui ! Mais cette maman souligne l'importance de l'aération des classes, "il ne faut pas baisser la garde sur l'aération et les mesures de prévention en amont". Myriam Nussli