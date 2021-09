Masque obligatoire à la récré pour la rentrée ? "Non" répond le DASEN de la Loire

Ordre, contre-ordre et confusion en ce jeudi 2 septembre, pour la rentrée des classes. La veille, les parents d'élèves de l'école élémentaire de Sorbiers ont reçu un mail stipulant "le port du masque sera donc obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir du CP en récréation." Invité de France Bleu Saint-Etienne Loire ce jeudi matin, Dominique Poggioli, le directeur académique des services de l'éducation nationale est formel : non, le port du masque n'est pas imposé à l'extérieur dans les écoles de la Loire.

La règle du port du masque en extérieur n'est pas obligatoire dit le Dasen

Un protocole sanitaire de niveau 2 s'applique dans tous les établissements scolaires de France cette rentrée. Le port du masque, il est obligatoire dans tous les espaces clos. En revanche, à l'extérieur, il se calque "sur les règles en vigueur dans le département". Le Dasen maintient cette disposition ce jeudi matin sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne Loire. "Aujourd'hui, la règle du port du masque en extérieur n'est pas obligatoire."

Dominique Poggioli est aussi revenu sur la procédure en cas de cas positifs dans les classes au collège et au lycée, et l'obligation de rester à la maison pour les élèves non vaccinés, qui suscite l'inquiétude de certains parents. "L'objectif, c'est que les élèves à la maison puissent avoir fait des apprentissages par la donnée d'exercices, par un retour vers l'enseignant. En fait, c'est une sorte de différenciation pédagogique que les enseignants ont l'habitude de pratiquer dans leurs classes avec en partie des élèves en présence et d'autres élèves en distance. L'objectif, c'est de s'adapter à chaque contexte et en fonction de la taille de la classe."