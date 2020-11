Masques transparents aux enseignants : seul un millier a été distribué en Indre-et-Loire

Les masques inclusifs, ce sont ces masques avec une fenêtre transparente qui permettent de voir la bouche des professeurs, et donc leurs sourire et expressions, des professeurs, et dont le ministre de l’Education nationale avait annoncé des commandes massives à la rentrée. On avait alors compris qu'il y en aurait pour tous les enseignants de maternelle et ceux en contact avec des élèves sourds ou malentendants. Où sont donc ces masques, trois mois après la rentrée scolaire ? Sont-ils arrivés dans les établissements scolaires d’Indre-et-Loire ? Qui peut aujourd’hui en bénéficier ?

Un millier de masques distribués

Ces masques sont bien arrivés, mais pour l’instant peu d’élèves peuvent les voir sur le visage de leurs enseignants. Un peu plus d’un millier a été distribué au retour des vacances de la Toussaint, à des enseignants, mais aussi à des AESH qui aident les enfants dans leur scolarité. Au total une centaine d’élèves peuvent ainsi en bénéficier, de la maternelle au BTS. Tous présentent des difficultés auditives, c’est ce public qui a été privilégié. La dotation qui a été reçue dans le département ne permet pas de distribuer ces masques dans toutes les classes.

"Au-delà de l'urgence, on se fixe des priorités" explique Sylvie Delafont, inspectrice de l’Education nationale en charge de l’école inclusive. "On essaye de percevoir vers quels élèves le bénéfice va être vraiment important, ceux qui ont un déficit auditif".

C'était primordial que les enfants puissent revoir le sourire des enseignants - Une association de parents qui a elle-même acheté ces masques

Pour ce qui est des élèves autistes en revanche, ça se fait au cas par cas. Pour le reste, pas de distribution organisée. Mais des initiatives isolées. Comme à Fondettes. Là bas, c’est l’association de parents d’élèves les 101 Doltoniens qui a acheté 100 masques pour l’une des écoles.

"Quand les enseignants nous ont dit qu'ils gardaient leurs masques toute la journée, et que les enfants ne voyaient absolument jamais la bouche des enseignants, ça nous a un peu choqué" raconte sa présidente, Marie-Emilie Pétigny. "En tant que maman, c'était primordial pour moi que les enfants puissent revoir le sourire des enseignants". Un projet qui a un coût. 850 euros en l’occurrence, 750 à la charge de la seule association de parents, le reste assuré par la coopérative scolaire.

C'est pour ça que la plupart des établissements scolaires d'Indre-et-Loire n'ont pas reçu de masques transparents de la part de l'Education nationale. Nous avons appelé plusieurs écoles de l'agglo, à Joué-lès-Tours ou encore Saint-Pierre-des-Corps, et aucune d'elles n'en avaient reçu. L'inspection d'académie dit d'ailleurs n'avoir aucune nouvelle quant à une éventuelle autre dotation qui permettrait de distribuer ces masques à un public plus large.