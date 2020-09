Masques transparents : "La cadence de production monte", annonce Sophie Cluzel

385 000 élèves en situation de handicap font leur rentrée scolaire, ce mardi 1er septembre. Une augmentation de 6% par rapport à l'an dernier, un signe positif de l'inclusion du handicap au sein de l'école. Cette rentrée est particulière : le port du masque est obligatoire pour tous les enseignants et pour les élèves au collège et au lycée. Cela ne facilite pas l'apprentissage pour les élèves handicapés. L'une des solutions est donc la fabrication de masques transparents. "La production démarre. Mais nous allons les développer petit à petit. L'APF France Handicap, entreprise adaptée qui produit ces masques, a annoncé qu'ils allaient pouvoir faire une cadence de 80 000 masques par mois", explique Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.

Invitée de France Bleu Berry, à l'occasion de son déplacement à l'école Frontenac de Châteauroux avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale, Sophie Cluzel insiste sur l'importance de ces masques transparents. "Ils ont été conçus pour la lecture labiale pour les enfants sourds mais ce sont des masques qui servent à tout le monde. Tous les enfants qui ont des troubles de comportement, qui ont besoin de voir le sourire et l'expression du visage. Nous dédions ces masques transparents aux personnes sourdes. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite équiper les professeurs de maternelle pour la relation avec les enfants", précise-t-elle sur l'antenne de France Bleu Berry.

L'Indre, bon élève de l'inclusion du handicap à l'école

Ce déplacement à Châteauroux n'est pas anodin selon la secrétaire d'État. "L'Indre est un territoire extrêmement avancé sur la coopération pour les élèves en situation de handicap", explique Sophie Cluzel. "Près de 80% des élèves handicapés sont scolarisés dans le milieu ordinaire dans l'Indre. Prendre en compte les besoins spécifiques des élèves handicapés fait partie de l'ADN de ce territoire. Il y a une attention particulière. C'est important de pointer du doigt les dispositifs innovants", ajoute la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées.

Après deux mois de vacances et une scolarité perturbée depuis le mois de mars, le retour en cours des enfants handicapés est essentiel. "Ce sont des enfants qui ont besoin de reprendre l'école. Ils étaient prioritaires au mois de juin pour reprendre l'école pour éviter des pertes d'acquis. Beaucoup d'entre eux ont pratiqué et ont l'habitude des gestes barrière et du port du masque. Les enseignants et accompagnants sont mobilisés. Il y a aussi l'appui des éducateurs spécialisés, des psychologues dans l'école pour aider les enfants à prendre en compte ces gestes", précise Sophie Cluzel.

Un numéro de téléphone a été mis en place pour répondre aux questions que peuvent se poser les familles d'enfants en situation de handicap. Il s'agit du 0 805 805 110.