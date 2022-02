Mathématiques au lycée : "Il ne faut pas considérer le calcul comme acquis", selon une professeure

Nathalie Chalard, professeure de mathématiques était l'invité de France Bleu Picardie mercredi 9 février pour parler de l'allégement du protocole sanitaire dans les écoles et du possible retour des mathématiques dans le tronc commun en première et en terminale au lycée.

Le ministre de l'Éducation a annoncé mardi 8 février un nouvel allègement du protocole sanitaire dans les écoles à la rentrée, après une réunion avec les syndicats enseignants. Jean-Michel Blanquer présentera un calendrier détaillé "en fin de semaine" ou "en début de semaine prochaine". Le week-end dernier il a également évoqué un potentiel retour des mathématiques dans le tronc commun des premières et des terminales au lycée, face à la baisse de niveau des élèves. "Remettons d'abord du concret et de l'application des mathématiques à la vie de tous les jours", a réagi Nathalie Chalard, professeure de mathématique dans un lycée d'Amiens, invitée de France Bleu Picardie, mercredi 9 février.

France Bleu Picardie : Un nouvel allégement du protocole sanitaire à la rentrée des vacances, est-ce un soulagement pour vous en tant que enseignante ?

Nathalie Chalard :Alors, soulagement, il va rester quand même du 22 au 7 mars, encore 15 jours, entre guillemets, à ne pas avoir cet allégement, il me semble que cet allégement concerne surtout l'extérieur et pas tellement les salles de classe. En effet, pourquoi pas ? Mais ça reste compliqué à l'intérieur des salles de classe.

Il en a été question, des discussions commencent sur la levée du port du masque en intérieur. Une fois que le masque sera levé pour vous, ce sera plus facile, peut être d'enseigner.

Ce sera plus facile, certes, parce que si on considère que le regard et que le visage font partie aussi de l'interrogation de l'élève, ça peut être très intéressant.

Vous aviez beaucoup d'élèves absents avant les vacances ?

Ça a été très compliqué. C'est un peu comme la température. On a l'impression qu'il fait 2 degrés à l'extérieur, mais en fait, c'est un ressenti moins un. Cinq semaines, c'est ressenti 10 semaines à peu près. Des élèves absents ? Oui, par intermittence et pas de façon continue. Donc, pour l'apprentissage, c'est compliqué.

Et du coup, vous craignez d'avoir pris du retard, notamment pour les épreuves du bac ?

Personnellement, dans notre établissement, on était au point sur notre programme, il nous restait une semaine de réalisation d'apprentissage pour pour finir de réviser pour le 14 mars.

Et justement, ces épreuves de spécialité ont été repoussées au mois de mai à cause du retard pris avec la pandémie. Est ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?

Bonne nouvelle, je ne sais pas. Certains élèves sont perplexes. Ils souhaitaient terminer vers le 14 mars, donc ils sont déçus quelque part p arce qu'ils s'étaient programmés aussi. Donc c'est un peu une déception pour eux, peut être un apprentissage et un recul des connaissances qui va être intéressant. Différentes stratégies sont exploitées par d'autres collègues. Bien sûr, on va réviser, mais la maturité de la connaissance va s'effectuer, c'est sûr. Donc ça peut être intéressant dans quelques pas

Dimanche, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, a parlé de remettre les mathématiques dans le tronc commun des premières et des terminales, alors même que c'est lui qui avait mené la réforme qui réduisait les heures de la matière au lycée. Vous avez une double casquette, vous enseignez les mathématiques au lycée, mais vous donnez aussi des cours particuliers. Est ce que vous trouvez que le niveau des élèves en mathématiques a baissé ces dernières années ?

Il ne s'est pas forcément amélioré, c'est sûr. Mais si on regarde ma propre génération, j'ai passé le bac il y a environ une trentaine d'années, ne pouvait on pas dire que nous aussi, on avait changé le niveau de mathématiques puisque la génération précédente utilisait les tables de logarithme et nous, on utilisait la calculatrice. Donc, est ce qu'il n'y avait pas non plus de modifications? Je pense qu'il faut arriver à s'adapter à la nouvelle situation qui est aujourd'hui et peut être voir autrement et positiver un peu. Oui, il y a besoin de revoir beaucoup de choses, ça, c'est sûr, c'est sûr. On râle quelquefois, c'est évident. Le calcul, qui est une base, le calcul, est une base des mathématiques. Je crois qu'il faut le revoir, certainement, mais pas le considérer comme acquis chez les élèves.

Est ce que, justement, remettre des heures obligatoires en tronc commun, en première et en terminale, c'est une solution ?

Alors, le mot obligatoire chez les élèves est quelque chose d'assez, notamment chez les adolescents, quelque chose d'assez négatif, en fait. Donc, on verra bien ce que c'est que c'est obligatoire.

Vous voulez remettre plutôt du concret pour apprendre les mathématiques ?

Je pense que oui, parce que si les élèves lâchent les maths en seconde, c'est bien parce que ça devient très abstrait avec tout ce qui est algèbre. Et on voit les difficultés qui arrivent à partir de la classe de quatrième quand on commence à travailler sur l'algèbre et les équations, le calcul littéral, etc. Donc évidemment, je pense que si on laisse de l'abstrait, ce sera très compliqué. Remettons du concret, remettons de l'application à la vie de tous les jours et remettons ce qu'on appelle aussi le critique, en fait. Soyons cohérents dans tout ce que l'on fait.

Quand vous dites du concret, comment ça peut se traduire ?

Moi, je parlerais beaucoup de pourcentages. Une chose très, très basique en fait, les jeunes vont faire les soldes. Il faut qu'ils gardent un esprit critique pour savoir si réellement c'est de l'avantage ou pas.

Pour savoir s'ils font des affaires ? Parce qu'aujourd'hui, ils n'en sont pas tous capables ?

Mais vous savez, sur sur tous les téléphones, il y a une calculatrice. Et puis il y a une touche pourcentage. Donc, ils peuvent se poser la question : quel est l'intérêt d'aller apprendre à calculer quelque chose alors qu'une machine peut le faire pour nous ? Mais la machine ne fait que ce que lui me demande. Donc s'ils ne savent pas ce que ce qu'ils vont demander à la machine, évidemment, c'est pas possible.

Est ce que les parents sont angoissés vis à vis de cette baisse de niveau en mathématiques ?

Évidemment, parce que cette génération a vécu en fait les maths comme étant un support pour le supérieur. Donc, je pense qu'il y a une réelle difficulté dans les stratégies familiales à adopter pour le parcours supp. Et donc ça reste, je pense, au niveau social français. Une vérité les mathématiques.