Mathématiques en Première, sport tous les jours en primaire : quelles sont les nouveautés de la rentrée ?

La rentrée scolaire 2022 se fera avec un minimum de restrictions sanitaires ce jeudi 1er septembre. Sans masque et sans distanciations sociales, les 12 millions d'élèves français vont toutefois connaître quelques changements. Une option "mathématiques" est de retour au programme des lycéens de classe de Première, les écoliers auront eux 30 minutes de sport par jour, France Bleu fait le point.

Retour des maths "en option" en Première dès la rentrée

En juin dernier, Emmanuel Macron a annoncé le retour des mathématiques "en option", "non obligatoire", en classe de Première dès ce 1er septembre. "Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir hors de la spécialité l'heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun", a-t-il ajouté.

Depuis la réforme du lycée en 2019, les mathématiques ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens (le tronc commun). Auparavant, même les élèves en filière littéraire bénéficiaient d'un enseignement mathématique. Un rapport d'experts préconisait en mars de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun dès la classe de Première, à raison d'une heure trente à deux heures en plus par semaine. Une proposition qui figurait également dans le programme d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection.

30 minutes de sport par jour en élémentaire

Toujours le 2 juin, Emmanuel Macron a également annoncé que "dès la rentrée, les élèves d'école élémentaire feraient 30 minutes de sport chaque jour". Après avoir promis il y a un an de généraliser la mesure d'ici 2024, en vue des Jeux olympiques de 2024, le chef de l'état en avait fait une promesse de campagne. La mesure est déjà mise en place dans 7.000 écoles.

Comme l'indique le ministère de l'Éducation nationale, les écoliers n'ont pas besoin d'amener une tenue sportive. Plus que de sport, on parle davantage d'activités physiques dans la cour de récréation comme des jeux de ballon, des courses de relais ou encore de la corde à sauter. Chaque école organise elle-même ces activités, en fonction des structures à sa disposition.

140 collèges vont expérimenter à la rentrée deux heures de sport en plus par semaine

"140 collèges s'engagent à la rentrée de septembre 2022 dans l'expérimentation de deux heures de sport de plus par semaine", a annoncé de son côté le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye lors de sa conférence de presse de rentrée, le 26 août dernier. L'objectif est "de mieux apprendre et de lutter contre la sédentarité", affirme le ministre.

Des évaluations étendues aux CM1 et 4e

Depuis 2018, les élèves des classes de CP, de CE1, de sixième et de seconde passent des évaluations pour mesurer leurs acquis scolaires. À partir de mi-septembre, dans le cadre d’une expérimentation, les élèves de CM1 et de quatrième vont également réaliser ces tests. Le ministère de l’Éducation nationale n’a pas encore indiqué le nombre d’élèves et les académies concernés mais ces évaluations devraient être généralisées l’année prochaine. Elles porteront sur le français, "notamment la maîtrise de la lecture et de l’écriture", et les mathématiques.