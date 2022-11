Mathis Desandre, 18 ans, de la MFR de Crolles, sacré meilleur apprenti de France, en mécanique agricole

C'est la fierté de la MFR , la maison familiale et rurale de Crolles où Mathis Desandre,18 ans, est en terminale. Il vient d'être sacré meilleur apprenti de France en mécanique agricole ! Une discipline dans laquelle il excelle et qui le passionne depuis tout petit. D'abord sacré meilleur apprenti en mécanique agricole de la région Auvergne Rhône Alpes, il vient donc de décrocher le graal, après une journée d'épreuve où sa technicité et sa débrouillardise ont fait merveille. Il a dû relancer un moteur qui était en état de marche mais qui ne démarrait pas, lors d'une épreuve et pour la seconde, il a dû tomber un pont avant, le démonter complètement, le mesurer au niveau de la pignonerie. "Je me suis démarquer par mes connaissances techniques et parce que je sais trouver l'astuce, le petit truc que les autres n'ont pas." explique le jeune homme, un sourire dans la voix.

Mais pour en arriver là, Mathis Desandre s'est beaucoup investi : " C'est énormément de travail sur mes deux ans de CAP et sur mes deux ans de bac, au niveau de la semaine, du week-end, c'était beaucoup de préparation. C'est mon grand-père qui était mécanicien agricole qui m'a transmis sa passion."

Alors comment Mathis voit-il l'avenir : " J'aimerais d'abord avec mon bac pro et ensuite faire un BTS et ensuite, pourquoi pas une licence, en alternance chez un constructeur agricole. Je pense que je n'aurai pas de problème pour trouver du travail dans ce secteur où la demande est importante !"

Il a trouvé sa voie grâce à la MFR de Crolles

Et pourtant, Mathis revient de loin, car il était en décrochage scolaire après sa troisième. Il a pu s'inscrire à la MFR de crolles et trouver sa place : "Nos formateurs sont comme nous, passionnés__. On fait deux semaines d'école et deux semaine en entreprise. Moi, je suis en stage à Sillingy, la commune dont je suis originaire."

Collectionneur de vieux tracteurs

Aujourd'hui, les engins agricoles sur lesquels Mathis se forme sont bourrés d'électronique et d'informatique, certains roulent même avec un moteur électrique ou à l'hydrogène. Mais ce qui passionne vraiment Mathis, ce sont les vieux tracteurs : " Sur mon temps libre, j'aime redonner vie à des vieux tracteurs__. J'en ai actuellement 8 dans ma collection, des Massey Feruguson. Le plus vieux date de 1956 et le plus récent de 2004. Ils ont tous été refaits, moteur, peinture. On arrive encore à trouver de vieilles pièces sur internet, en provenance d'Angleterre. Mes tracteurs sont tous en état de marche, et ils roulent tous au moins une fois par mois. Je vais acheter mon pain en tracteur, je vais à mon stade de foot en tracteur ! On roule en tracteur chez nous!"