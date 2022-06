Á Bazougers, des enfants font école, entourés de vaches, de veaux et de cochons

La classe en plein air, c'est tous les jours pour les enfants de l'école maternelle Les pieds dans l'herbe. Cette école privée hors-contrat a ouvert ses porte en novembre dernier, à Bazougers, sur le site du GAEC Arc en ciel, en plein cœur d'une ferme. Depuis la rentrée 2021, huit enfants, âgés de 2 ans à 6 ans, sont scolarisés ici.

Faire la cuisine le mardi, nourrir les veaux les jeudis.... Au programme chaque jour, les enfants font une activité différente. Annaïg Le Corre est pédagogue, et s'est occupée du groupe toute l'année. "Lundi, on fait un atelier cuisine, on confectionne nous même notre repas en allant chercher les légumes au potager de la ferme, le mardi on fait du pain... Le jeudi, on nourrit les veaux, le vendredi une activité artistique".

Le bâtiment de l'école a été entièrement rénové, avant d'ouvrir ses porte en septembre 2021. © Radio France - Aude Lambert

De ces premiers mois d'école, Annaïg Le Corre retient surtout l'implication des petits. "L'émerveillement des enfants, le plaisir à venir à l'école, ça, c'était vraiment l'objectif premier et il est vraiment atteint." Avant de venir s'installer en Mayenne, Maelle Four, habitait avec sa famille dans la Drome, et ses deux filles Elsa et Alma, 4 et 2 ans, ont suivi l'école toute l'année. "L'école a, pour partie, influencé notre choix de venir ici. Ce qu'on a observé, c'est leur lien à la nature, elles comptent quand elles ramassent des légumes au jardin et la plus grande s'occupe aussi des plus petits."

Hors contrat, l'école privée coûte 2 400 euros l'année. 12 élèves sont déjà inscrits à la rentrée 2022, et Les pieds dans l'herbe souhaiterais, à terme, en accueillir 16.