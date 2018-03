Mayenne, France

C'est le professeur d'anglais de ces étudiants qui a eu cette idée, il y a déjà plusieurs années. Ses élèves n'ont pas beaucoup d'heures de cours d'anglais, ils n'ont d'ailleurs pas un très bon niveau, alors il s'est dit qu'au moins s'ils pouvaient tenir une conversation, ce serait bien. Olivier Blanchard a donc fait appel à l'association Euromayenne en charge de l'accueil des Européens dans le département. Chaque premier jeudi du mois, plusieurs retraités britanniques prennent 3 étudiants, et c'est parti pour une heure de conversation. On se présente, on parle de sa vie, de sa commune, de l'actualité etc...Ces discussions sont importantes car ces étudiants partent à la fin de leur première année de BTS en stage à l'étranger et bien souvent, ils choisissent des pays anglophones.