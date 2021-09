Mayenne : l'ARS demande aux centres de vaccination d'ouvrir ce week-end, 7 des 8 centres mayennais refusent

Les responsables des huit centres de vaccination mayennais sont en colère : ils ont reçu un mail de l'Agence régionale de santé (ARS) mercredi 1er septembre leur demandant de rester ouverts ce week-end. Les responsables ont refusé cette demande, estimant que le nombre de créneaux disponibles était suffisant en semaine et que les équipes médicales étaient fatiguées après des mois de campagne de vaccination. À part celui de Château-Gontier-sur-Mayenne, les sept autres centres seront donc fermés ce samedi 4 septembre et ce dimanche 5 septembre.

Un seul des 8 centres de vaccination ouvert

"Les équipes en ont ras-le-bol", lâche le docteur Marie-Christine Salvato, la responsable du centre de vaccination de Château-Gontier-sur-Mayenne. Cette médecin est très remontée contre l'ARS et ne comprend pas la demande qui leur a été faite. "Ce n'est pas en ouvrant samedi ou dimanche qu'on va faire venir les gens", souligne-t-elle. Le centre qu'elle gère sera ouvert ce samedi de 9 heures à 13 heures mais la décision n'a rien à voir avec le mail de l'ARS, elle avait été prise début août : la responsable avait anticiper les besoins de vaccination liés à la rentrée.

Anne Levron fait partie de la vingtaine d'infirmières libérales mobilisées plusieurs jours par mois pour vacciner les patients au centre de Meslay-du-Maine. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le centre de vaccination de Meslay-du-Maine, comme six autres des huit centres mayennais, restera fermé ce week-end. Les équipes médicales ne voyaient pas non plus l'intérêt d'ouvrir le samedi et le dimanche, alors que de nombreux places pour se faire vacciner restent vacantes en semaine.

"_On arrive à un stade où la prise de rendez-vous diminue_. Il y en a beaucoup de désistements donc, si c'est pour ouvrir, se mobiliser, perdre des doses, on ne voit pas trop le concept en soi ... On était déjà ouverts toute la semaine", souligne Laure Dellier, une infirmière libérale qui vient deux à trois fois par mois au centre de vaccination de Meslay-du-Maine sur ses jours de repos. Elle aurait accepté de venir travailler ce week-end si la situation sanitaire le justifiait. "Si, par exemple, on était comme au début de l'épidémie, je pense qu'on aurait pu faire l'effort. Là, clairement, on est en fin d'épidémie et je pense qu'on propose une bonne plage horaire qui est suffisante", affirme Laure Dellier.

Une autre infirmière libérale, Anne Levron, confirme que le personnel médical est fatigué dans le centre de vaccination de Meslay-du-Maine. "On donne déjà beaucoup. Si on donnait encore un week-end ou deux, la famille en pâtirait. Donc, à un moment, il faut connaître ses limites et dire stop", confie cette infirmière qui exerce à Saint-Denis-d'Anjou. Le centre de vaccination de Meslay-du-Maine est ouvert tous les après-midis jusqu'à 20 heures, du lundi au vendredi et les patients ne se bousculent plus pour prendre des rendez vous. Pour le docteur Hugo Santos, un des médecins qui travaille au centre, il faudrait même réduire les créneaux. "Les premières injections ont un peu tendance à diminuer, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'augmenter l'ouverture du centre dans notre secteur. Pour en avoir discuté avec mes collègues, on parlait plutôt, dans les semaines à venir, de réduire un peu le nombre d'après-midis par semaine", affirme-t-il.