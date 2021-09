Mayenne : la campagne de vaccination dans les établissements scolaires va commencer le 16 septembre

Les élèves mayennais de plus de 12 ans vont pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19 sur le temps scolaire à partir du 16 septembre, annonce ce jeudi Denis Valeckx, le directeur des services de l'Education nationale dans notre département.

Arnaud Le Vu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Plus de 55 000 élèves mayennais ont repris les cours ce jeudi matin (photo d'illustration).

Plus 55.000 élèves mayennais ont fait leur rentrée ce jeudi matin dans un contexte de crise sanitaire pour la deuxième année consécutive. Pour éviter une reprise de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement va lancer une campagne de vaccination dans les établissements scolaires pour les enfants de 12 ans et plus. Dans notre département, elle va commencer le 16 septembre, annonce ce jeudi 2 septembre sur France Bleu Mayenne, Denis Waleckx, le directeur des services de l'Education nationale en Mayenne.

Des cars mis en place pour se rendre aux centres de vaccination

Le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé fin août une campagne de vaccination dans les établissements scolaires pour les enfants de 12 ans et plus, sans donner de date précise sur son effectivité. Denis Waleckx, le directeur des services de l'éducation nationale en Mayenne, annonce ce jeudi matin sur France Bleu Mayenne que la campagne va commencer à partir du 16 septembre dans notre département. "Les établissements se sont vu affecter finalement un centre de référence de proximité. Il y a huit centres de vaccination en Mayenne donc on est en train justement d'accoupler des établissements scolaires avec des centres de vaccination", explique-t-il. Pour l'instant, l'Académie incite "à la vaccination individuelle", car la Mayenne a déjà une très "bonne couverture vaccinale".

Des cars vont être mis en place entre les établissements scolaires et les centres de vaccination, mais ça ne sera pas le cas partout. "Par exemple, sur Laval, on n'a pas besoin forcément de car pour aller au centre de vaccination de Laval. Mais si on regarde bien la distribution de nos élèves sur l'entièreté du territoire, on s'aperçoit que finalement, oui, il y a des établissements éloignés qui auront besoin d'organiser le transport", précise Denis Waleckx.

La campagne va très bien se passer parce que 78% des élèves sont déjà vaccinés, c'est le meilleur taux des Pays-de-Loire et il est très nettement au dessus de la moyenne nationale.

Denis Waleckx, inspecteur d'académie en Mayenne

La mise en place "d'équipes mobiles" pour gérer cette campagne de vaccination dans les établissements scolaires avaient été évoqués lors d'un comité de pilotage au mois d'août entre la préfecture de la Mayenne, l'Académie et l'Agence régionale de santé. "On n'est même pas sûr que ce soit pertinent. On ne l'exclut pas totalement, mais il est probable que ça ne se fera pas", affirme le directeur des services de l'éducation nationale en Mayenne.

De nombreuses questions restent encore en suspens, comme le rôle des enseignants dans cette campagne de vaccination. Certains syndicats craignent que les professeurs aient à accompagner les élèves pour qu'ils puissent se faire vacciner. "_Quand il y a un déplacement d'élèves, oui, le rôle du professeur, c'est aussi d'accompagne_r", souligne-t-il.