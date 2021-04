Mayenne : selon une enquête, 86% des étudiants interrogés ont une bonne opinion de la vie étudiante à Laval

Début mars, l'agglomération de Laval a mis en ligne un questionnaire pour évaluer la qualité de la vie étudiante dans la ville. Pendant un mois, 660 étudiants ont répondu à des questions sur l'offre d'enseignement supérieur, les transports, l'offre culturelle ou encore l'accès au soin. Et conclusion : avant d'étudier à Laval, 60% des étudiants avaient une bonne opinion de la vie d'étudiant dans la ville. Après avoir commencé leur cursus, ils sont près de 86% à apprécier le cadre d'études.

Des étudiants plutôt satisfaits de la qualité de l'enseignement

"88% des étudiants s'estiment satisfaits ou très satisfaits de la qualité de leur formation", stipule l'enquête réalisée par l'agglomération de Laval auprès des étudiants de la Ville. D'autres critères comme ceux de la qualité et de l'accessibilité des bâtiments ou du réseau 4G sont aussi jugés satisfaisants. La moitié des élèves de l'Institut d'études technologiques (IUT) de Laval se disent très satisfaits par leur formation.

En revanche, les étudiants sont davantage mécontents de la restauration ou de l'insertion professionnelle. Ils font notamment remonter "une taille limitée du CROUS sur le campus Technopôle" et une "faible offre sur le campus Ferrié".

Une vie étudiante touchée par la crise du coronavirus

La crise sanitaire a eu un fort impact sur la vie des jeunes étudiants. "8/10 estiment que la crise de la Covid-19 a eu un impact sur la qualité des cours", précise l'enquête. Autre chiffre marquant : 17% d'entre eux témoignent d'un sentiment d'isolement lors de la période actuelle.

