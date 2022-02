Mayenne : une école et un centre aéré tout neufs après une rénovation à Beaulieu-sur-Oudon

L'école de l'Oudon et le centre aéré Les Petites fourmis de Beaulieu-sur-Oudon, en Mayenne, ont eu le droit à un lifting et sont maintenant flambants neufs. Les élus du département et de la ville ont inauguré les travaux ce samedi matin. Le coût de rénovation s'élève à 1,2 million d'euros.